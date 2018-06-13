萬年溪最後一哩路整治動工　改善水質淨化淹水夢魘

縣長潘孟安表示，萬年溪廣東橋至迎春橋段整治，縣府早在103年就補助市公所規畫費推動，但因涉及變更都市計畫用地，時程延宕，直到今年初內政部才公告取得用地，感謝所有參與人員的協調溝通及住戶、承租戶配合，萬年溪最後一哩路整治工程順利進行。

萬年溪最後一哩路，廣東橋至迎春橋段整治工程今( 13 )日舉行開工典禮，縣長潘孟安應邀出席動土儀式，該工程由屏東縣政府及內政部營建署補助1億5000餘萬元，市公所自籌700萬元辦理，將施作排水護岸、箱涵及整體治水改善，預計今( 2018 )年底完工後可解決周邊華山、大連等4個里的淹水夢魘。



▲代理市長程清水感謝縣長潘孟安在拆除工程期間的全力支援。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）

潘孟安強調，目前縣府已在萬年溪上游包括九如黃金橋、圳寮及海豐新闢 6 處濕地，未來自行車道也將串接到此河段，整個萬年溪水質將從源頭淨化、污染源截流到河川整治，將還給大家對萬年溪的兒時記憶，重新找回城市生命力。



▲市公所已完成地上物拆除，緊接者將進行河道拓寬。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）

萬年溪流域經迎春橋後，河道縮小而且急轉彎，導致每逢颱風豪大雨淹水成災，之前凡那比颱風更讓華山、大連、豐源、豐田等4里飽受淹水之苦。為了徹底改善淹水，經縣市啟動萬年溪整治最後一哩路計畫，針對廣東橋至迎春橋段進行改善。



▲整體治水改善預計今年底完工後可解決周邊華山、大連等 4 個里淹水夢魘。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）

市公所在今年5月10日一舉拆除長達40餘年的違建，緊接者將進行河道拓寬，整體達到水質淨化及河川復育之目的，另兼顧防洪安全與河道治理需求，護岸長度約 200 公尺，堤頂寬度由原本約 8 米拓寬至 12 米，整治工程將加速進行，期待讓萬年溪沿岸景觀及水質與量越來越淨潔，達到適宜親水之需求，改善萬年溪汙染沈痾，有效減少萬年溪 50% 汙染。

