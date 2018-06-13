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競辦擬用共同工作空間 柯文哲笑稱想法不錯

中央社2018/06/13 15:58
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市長柯文哲常說，要把今年選舉費用、氛圍「壓到最低」，有媒體報導，柯文哲已選定co-working space作為競選辦公室，他今天說，聽幕僚說明後，覺得還不錯。

柯文哲下午出席「相親『香』愛過端午」關懷獨居長輩活動，會後受訪時，做上述表示。

他說，還沒有實地看過，但聽幕僚說明，覺得還不錯，認為co-working space可以按照需求增加人，因到競選辦公室的人潮會慢慢增加，「需要幾個座位就訂幾個，還有公用會議室」。

由於2013年競選台北市長時，柯文哲辦公室爆出竊聽風波，有媒體詢問，若選定co-working space作為競選辦公室，會不會擔心竊聽事件重演，柯文哲笑回，「租10個座位，其他都是報社跟電視台去租的」。

針對中國國民黨籍市議員徐弘庭上午召開記者會，指台北市政風處調查報告中，台北農產運銷公司總經理吳音寧確實有缺失，柯文哲說，北農是政府有股份公司，相關後續應為董事會自理，「市長也沒資格去看監察人的報告」、「調查結果要怎麼揭露，回到公司自理，董事會要自己決定」。

另外，國民黨籍新北市長參選人侯友宜被爆出將陽明山土地出租給中國文化大學當學生宿舍，價格高於周邊行情，柯文哲說，使用執照是在2008年發放，不在他任內，「所以我跟都發局說，該怎麼辦就怎麼辦」。

柯文哲表示，都發局人員調閱當年公文，了解核准情形以及與現行法令是否相符等，「要給他們一點時間處理」。（編輯：梁君棣）1070613

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