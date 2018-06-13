競辦擬用共同工作空間 柯文哲笑稱想法不錯

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市長柯文哲常說，要把今年選舉費用、氛圍「壓到最低」，有媒體報導，柯文哲已選定co-working space作為競選辦公室，他今天說，聽幕僚說明後，覺得還不錯。

柯文哲下午出席「相親『香』愛過端午」關懷獨居長輩活動，會後受訪時，做上述表示。

他說，還沒有實地看過，但聽幕僚說明，覺得還不錯，認為co-working space可以按照需求增加人，因到競選辦公室的人潮會慢慢增加，「需要幾個座位就訂幾個，還有公用會議室」。

由於2013年競選台北市長時，柯文哲辦公室爆出竊聽風波，有媒體詢問，若選定co-working space作為競選辦公室，會不會擔心竊聽事件重演，柯文哲笑回，「租10個座位，其他都是報社跟電視台去租的」。