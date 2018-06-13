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經部新北推地熱示範區招商 最高補助1億

中央社2018/06/13 16:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北13日電）經濟部能源局公告，與新北市政府合作推動「新北市硫磺子坪地熱發電示範區」招商，祭出探勘期免收土地租金優惠，還可申請地熱能發電示範最高新台幣一億元補助獎勵金。

政府積極推動綠能發展，為促進利用大屯山系潛藏地熱，經濟部能源局與新北市政府合作推動「新北市硫磺子坪地熱發電示範區」，向國有財產署申請圈出非國家公園區域的新北市萬里區硫磺子坪段約12公頃的國有土地，開放業者投標，招商期間至7月24日下午5時30分截止。

這次示範案分為探勘、開發與營運期階段，探勘期免收土地租金，能源局也提供地熱能發電示範獎勵供業者申請，補助獎勵金最高達一億元。

能源局表示，先前曾鑽鑿探勘井的四磺子坪也包含在這次招商地區中，當時鑽探到地熱深度約為地下1300公尺。能源局將提供過去在大屯火山區探勘的三維電阻率數值檔、E303探勘井地質柱狀圖及測試資料，協助業者進行鑽鑿探勘井工作。

能源局表示，依環保署4月11日公告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，修正地熱發電總裝置容量在10MW以下者不需環評，且今年地熱發電躉購費率加碼至每度5.1916元，有利促進台灣地熱發電產業發展。（編輯：郭萍英）1070613

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