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中央社

不喜川普批杜魯道 美國人群起力挺加拿大

中央社2018/06/13 16:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多12日專電）美國總統川普在G7峰會後痛批加拿大總理杜魯道「不誠實、軟弱」，之後繼續在新加坡拿杜魯道說嘴，看不過去的美國人紛紛在社群網站推文，設法安慰鄰國加拿大。

川普在新加坡舉行的記者會，重提他上周末為何連續在推特攻擊杜魯道。

川普說，杜魯道在他離開魁北克G7峰會後，公開表示加拿大「不會聽任美國擺布」，顯然以為他上了飛機看不到，但杜魯道可能不曉得空軍一號有約20台電視機。現在杜魯道可該知道了，他這麼說會讓加拿大人「花很多錢」。

杜魯道在渥太華面對媒體詢問有關川普批評一事，並未置評，他表示：「顯然我們支持美國總統在北韓問題的持續努力，也期待看到雙方協議的細節。我也將繼續將精力集中在確保加拿大人的工作、維護加拿大的利益。」

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）則說：「華府片刻的戲劇化表現」在加拿大預期內，加拿大會在這樣的事發生時，保持冷靜。方慧蘭明天將前往華府繼續協商北美自由貿易協定（NAFTA）。

川普在川金會前後，不斷對鄰國加拿大開砲，讓加拿大和美國兩地人民都相當錯愕。

在加拿大，連日來朝野不分黨派力挺杜魯道。加拿大前總理穆爾羅尼（Brian Mulroney）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時強調，杜魯道在G7峰會記者會的發言很溫和，而且杜魯道的談話內容是針對美國課徵高關稅一事，企圖維護加拿大利益，任何總理都會這麼做。他也指出：「倒是川普這樣子說話，我還真是沒見過，沒有人這樣的。」

在美國，多位脫口秀主持人替加拿大和杜魯道抱不平。奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert de Niro）日前在東尼獎頒獎典禮飆髒話咒罵川普之後，隨即走訪多倫多參加一場動土典禮，他在典禮中致詞時還特別為川普的「白癡行徑」，向所有加拿大人道歉。

與此同時，許多美國人民在不同的社群網站使用#ThanksCanada發文或錄製溫馨小語，感謝加拿大長期以來對美國的幫助，希望繼續維護美加之間的友好情誼。

此外，也有憤憤不平的加拿大人，起而號召各界抵制川普品牌有關產品，並詳細列出所有與川普集團有商業合作的公司清單。（編輯：陳惠珍）1070613

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