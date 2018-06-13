不喜川普批杜魯道 美國人群起力挺加拿大

（中央社記者胡玉立多倫多12日專電）美國總統川普在G7峰會後痛批加拿大總理杜魯道「不誠實、軟弱」，之後繼續在新加坡拿杜魯道說嘴，看不過去的美國人紛紛在社群網站推文，設法安慰鄰國加拿大。

川普在新加坡舉行的記者會，重提他上周末為何連續在推特攻擊杜魯道。

川普說，杜魯道在他離開魁北克G7峰會後，公開表示加拿大「不會聽任美國擺布」，顯然以為他上了飛機看不到，但杜魯道可能不曉得空軍一號有約20台電視機。現在杜魯道可該知道了，他這麼說會讓加拿大人「花很多錢」。

杜魯道在渥太華面對媒體詢問有關川普批評一事，並未置評，他表示：「顯然我們支持美國總統在北韓問題的持續努力，也期待看到雙方協議的細節。我也將繼續將精力集中在確保加拿大人的工作、維護加拿大的利益。」