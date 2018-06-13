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行動支付夯 消基會：部分儲值卡契約不符規定

中央社2018/06/13 16:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）消費者文教基金會今天公布對8家連鎖業者儲值卡契約檢視結果，質疑其中4張卡的契約內容恐不合規定，包含約定繳保證金、記名卡帳密遭盜用概不負責等。

行動支付時代來臨，電子儲值卡成為便捷化的支付工具，但根據消基會進行儲值卡契約4大項目的調查與實測，分別比較儲值與退卡規定、記名卡帳密安全與掛失約定、交易紀錄查詢以及系統異常不履行服務約定，發現有部分契約不符規定。

消基會今天召開「儲值卡行動支付 4張熱門儲值卡契約不合規定」記者會指出，首先是「儲值卡申請與退卡約定」方面，有張影城業者的卡雖然免收空卡費，但約定要繳交保證金，作為確保會員支付訂購票使用，而且沒補足保證金額前，訂票權益將被暫停。

消基會質疑，連鎖影城儲值卡屬於電影片禮券，業者約定保證金條款，等於限制禮券使用範圍，恐違反「電影片禮券契約不得記載事項」第3條規定，即不得記載限制使用地點、時間（段）、範圍、截角無效等不合理的使用限制。

其次，消基會檢視「記名卡帳密安全與掛失約定」時，質疑有2張卡對於記名卡帳密被盜用，採取概不負責的約定，對消費者不利，恐違反「餐飲業等商品（服務）契約不得記載事項」第7條規定，即不得記載違反其他法律強制禁止規定或為顯失公平或欺罔之事項。

消基會檢視系統異常不履行服務約定面向時則發現，也有一張卡在系統異常時，無法提供包括點數兌換貨贈送回饋等服務，消基會質疑恐違反「餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約不得記載事項」第3條規定，即不得記載免除交付商品或提供服務義務，或另行加收其他費用。（編輯：黃瑞弘）1070613

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