端午節陶博館展出應景「粽子」　好看不發胖

端午節快到了，新北市立鶯歌陶瓷博物館應景推出獨一無二的陶瓷「粽子」，以細緻的陶土把竹葉皺摺表現地十分逼真，因色澤為淡藍色，參觀民眾笑說：「粽子看起來很清涼，而且用眼睛欣賞食物不會變胖，還能提升文藝氣息。」

陶博館即日起至 6 月 24 日止於 B1 陶藝長廊展出「夢․想․成真－陶瓷擬真與異質媒材結合展」，總共 28 件典藏品，分為擬真及異質媒材 2 大主題，包括歷屆台灣陶藝雙年展得獎作品、台灣陶藝獎及知名陶藝家的經典創作。

其中，相當應景的《五分之五》以粽子為主題，陶藝家邱上捷運用寫實表現技巧，以細緻的陶土將粒粒充實飽滿的竹葉包裹粽子，結合真實線繩的綑綁，更加強了粽子的寫實效果，展現端午節的民俗氣氛。