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端午節陶博館展出應景「粽子」　好看不發胖

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/13 17:30
▲陶藝家邱上捷運用寫實表現技巧，以細緻的陶土將粒粒充實飽滿的竹葉包裹粽子，作品十分逼真。 （圖／鶯歌陶瓷博物館提供）
▲陶藝家邱上捷運用寫實表現技巧，以細緻的陶土將粒粒充實飽滿的竹葉包裹粽子，作品十分逼真。 （圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

端午節快到了，新北市立鶯歌陶瓷博物館應景推出獨一無二的陶瓷「粽子」，以細緻的陶土把竹葉皺摺表現地十分逼真，因色澤為淡藍色，參觀民眾笑說：「粽子看起來很清涼，而且用眼睛欣賞食物不會變胖，還能提升文藝氣息。」

陶博館即日起至 6 月 24 日止於 B1 陶藝長廊展出「夢․想․成真－陶瓷擬真與異質媒材結合展」，總共 28 件典藏品，分為擬真及異質媒材 2 大主題，包括歷屆台灣陶藝雙年展得獎作品、台灣陶藝獎及知名陶藝家的經典創作。

其中，相當應景的《五分之五》以粽子為主題，陶藝家邱上捷運用寫實表現技巧，以細緻的陶土將粒粒充實飽滿的竹葉包裹粽子，結合真實線繩的綑綁，更加強了粽子的寫實效果，展現端午節的民俗氣氛。

《豆腐》則是陶藝家陳景亮最廣為人知的作品之一，不但作品栩栩如生，連盛裝豆腐的木座都像真的木頭，既傳神又有趣，每次展出皆令參觀民眾嘖嘖稱奇。小島修的《蒼茫 08-02 》則是用陶土結合玻璃的異質媒材，創作出大自然的景觀，礦石中自然瀉出的流水，在炎熱的端午節前，可讓眼睛消消暑，讓參觀展覽別有一番風味。

陶博館館長吳秀慈表示，配合本展覽擬真與異質媒材的主題，陶藝研習室及兒童體驗室同步推出模仿紙杯的「巧手折紙杯」與利用玻璃異材質的「池塘裡的小精靈」課程，讓各年齡層的大、小朋友都能在體驗中學習這些陶藝家的技巧，寓教於樂。

關鍵字陶博館端午節粽子
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