前海協會長陳德銘新頭銜 南京大學特聘教授

（中央社台北13日電）剛卸任中國大陸海峽兩岸關係協會會長的陳德銘有了新的頭銜，陸媒報導，陳德銘已出任南京大學特聘教授。陳德銘的學者身分或有助於他日後，在兩岸學界穿梭與交流。
澎湃新聞今天報導，陳德銘已出任南京大學特聘教授。南京大學商學院網站5月28日報導，當天上午9時，在南京大學鼓樓校區商學院舉行陳德銘擔任南京大學特聘教授的聘任儀式。
報導提到，南京大學商學院傑出校友、南京大學特聘教授、前中國商務部部長、前海協會會長陳德銘校友，做了「經濟高質量增長的國際環境和戰略機遇」的專題演講。
公開資料顯示，陳德銘出生於1949年3月，上海市人，1974年9月加入中共，1969年4月參加工作，南京大學國際商學院管理系企業管理專業畢業，研究生學歷，經濟學碩士，管理學博士。
陳德銘曾任陝西省委副書記、省長，中國國家發改委副主任、黨組副書記（正部長級）等職，2007年11月任中國商務部黨組書記、副部長，當年12月開始擔任商務部部長、黨組書記。
陳德銘2013年卸任商務部長，開始擔任海協會會長，並於2018年4月，改由甫卸任中國國務院台灣事務辦公室主任的張志軍接替。
南京大學國際商學院於1988年成立，國際商學院2000年更名為商學院。（編輯：陳家倫/林克倫）1070613