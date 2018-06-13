NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

前海協會長陳德銘新頭銜 南京大學特聘教授

中央社2018/06/13 16:10
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北13日電）剛卸任中國大陸海峽兩岸關係協會會長的陳德銘有了新的頭銜，陸媒報導，陳德銘已出任南京大學特聘教授。陳德銘的學者身分或有助於他日後，在兩岸學界穿梭與交流。

澎湃新聞今天報導，陳德銘已出任南京大學特聘教授。南京大學商學院網站5月28日報導，當天上午9時，在南京大學鼓樓校區商學院舉行陳德銘擔任南京大學特聘教授的聘任儀式。

報導提到，南京大學商學院傑出校友、南京大學特聘教授、前中國商務部部長、前海協會會長陳德銘校友，做了「經濟高質量增長的國際環境和戰略機遇」的專題演講。

公開資料顯示，陳德銘出生於1949年3月，上海市人，1974年9月加入中共，1969年4月參加工作，南京大學國際商學院管理系企業管理專業畢業，研究生學歷，經濟學碩士，管理學博士。

陳德銘曾任陝西省委副書記、省長，中國國家發改委副主任、黨組副書記（正部長級）等職，2007年11月任中國商務部黨組書記、副部長，當年12月開始擔任商務部部長、黨組書記。

陳德銘2013年卸任商務部長，開始擔任海協會會長，並於2018年4月，改由甫卸任中國國務院台灣事務辦公室主任的張志軍接替。

南京大學國際商學院於1988年成立，國際商學院2000年更名為商學院。（編輯：陳家倫/林克倫）1070613

行動支付夯 消基會：部分儲...世足賽全球關心 布料廠比球...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan