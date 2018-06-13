前海協會長陳德銘新頭銜 南京大學特聘教授

（中央社台北13日電）剛卸任中國大陸海峽兩岸關係協會會長的陳德銘有了新的頭銜，陸媒報導，陳德銘已出任南京大學特聘教授。陳德銘的學者身分或有助於他日後，在兩岸學界穿梭與交流。

澎湃新聞今天報導，陳德銘已出任南京大學特聘教授。南京大學商學院網站5月28日報導，當天上午9時，在南京大學鼓樓校區商學院舉行陳德銘擔任南京大學特聘教授的聘任儀式。

報導提到，南京大學商學院傑出校友、南京大學特聘教授、前中國商務部部長、前海協會會長陳德銘校友，做了「經濟高質量增長的國際環境和戰略機遇」的專題演講。