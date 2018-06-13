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10多年來都用湯匙喝珍奶！林靜儀傳照力挺政策遭打臉

生活中心／綜合報導2018/06/13 16:31
▲林靜儀稍早在臉書發文表示，自己 10 多年來都用湯匙喝珍奶， PO 照力挺政策慘遭網友打臉。（圖／取自林靜儀臉書）
▲林靜儀稍早在臉書發文表示，自己 10 多年來都用湯匙喝珍奶， PO 照力挺政策慘遭網友打臉。（圖／取自林靜儀臉書）

環保署日前宣布「明（ 2019 ）年起將限用塑膠吸管」草案，有網友因而質疑「那喝珍奶怎辦？」，結果有官員回答「可以用湯匙喝」引發爭議。民進黨立委林靜儀稍早在臉書 PO 照片反問大家「用湯匙喝珍奶很離譜？」並表示自己 10 多年來點熱珍奶時都是用湯匙喝的，怎料此文一出，網友紛紛打臉。

林靜儀稍早在臉書傳照發文，「這是我今天點的熱珍奶和冰珍紅。為了證明那個杯子裡是珍珠奶茶，我用店家提供的湯匙，撈了一匙珍珠出來。」她反問大家「用湯匙喝珍奶很離譜？」並表示，「我十多年來在這家很有名的珍珠奶茶店，點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙。」

她說，旁邊的冰珍珠紅茶，店家插了一支塑膠吸管，「下方那個花袋子裡有我平常帶身上的筷子和兩款金屬吸管；我把可以喝珍奶的那個大口徑吸管拿出來放在杯子下方。」


▲林靜儀臉書全文。（圖／取自林靜儀臉書）

林靜儀認為，環保署提出的減少塑膠政策，是「內用飲料不要提供塑膠吸管」，而且若是在店內食用，是店家需要把塑膠吸管換成金屬吸管或玻璃吸管。她直呼「就這樣，沒有天地要毀滅，沒有要滅絕你喝飲料的生活，只有請販賣的店家在內用飲料改不是塑膠的吸管而已。」

林靜儀接著提及，自己身邊認識的年輕朋友們，早就隨身攜帶可重複使用的餐具了，當然也包括吸管。「如果你是外帶飲料到辦公室喝，其實辦公室自備一下金屬吸管，不會怎樣的。」

文末，她呼籲大家，「不是只為了海龜，我們每一個人對環境都有責任。便利的生活不可能完全不製造無法消失的垃圾，只是希望你一年裡面有幾天，少用一支塑膠吸管而已。」


▲有鄉民將林靜儀臉書發文轉至 PTT ，廣大網友紛紛打臉。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，網友紛紛留言打臉：「妳自己用湯匙吃是妳家的事，大家還是喜歡用吸管。」、「學姊，珍珠奶茶很多人是喝來解餓用的，邊工作邊喝，特別是護理人員，鮮少有人可以溫文儒雅的一匙一匙喝，這立法真的只是擾民，不如提案推廣瑞典的冰葬進入台灣，還比較實際一點。」、「你自己爽用你就用，憑什麼要所有人跟你一樣? 你很偉大？」、「熱飲是誰在附吸管了？低能喔。」「不能貼圖打臉真可惜」。

另也有網民將此文轉至 PTT 引起廣大鄉友熱議：「好啦，你都晚上十點睡，都用湯匙喝珍奶，啊不就好棒棒」、「熱奶茶用湯匙很合理，但是不要混淆視聽」、「這發言，你敢相信她考上台灣醫學系？」、「大便會用湯匙撈嗎？？」、「白癡嗎，可以邊走邊用湯匙喝再來說嘴好嗎」、「先來鏡頭前喝給大家看自不自然」。

關鍵字林靜儀湯匙吸管塑膠打臉珍珠奶茶
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