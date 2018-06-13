美國能源情報署下修明年全球、美國原油產量預測

美國能源情報署 (EIA) 在 12 日公佈的能源展望中，下調 2019 年原油產量預測，全球的產量預測被下修至每日 1.0221 億桶，其中大部分的變化來自石油輸出國組織，同一時間，美國國內原油產量預測下修至每日 1176 萬桶。

美國原油需求預測值變化不大，EIA 預測 2018 年每日需求將成長 53 萬桶至 2041 萬桶，原先預估值增加 50 萬桶至 2038 萬桶。2019 年的需求則從每日 2064 萬桶微調至 2067 萬桶。

EIA 預計美國今年原油產量將每日成長 144 萬桶，到日均 1079 萬桶，高於 1970 年每日 960 萬桶的紀錄，並高於其 5 月的預測。