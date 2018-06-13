世足賽全球關心 布料廠比球迷還緊張

（中央社記者韋樞台北13日電）世界盃足球賽14日起在俄羅斯登場，台灣廠商從未缺席球賽，國內紡織一貫廠遠東新承製部分球隊球衣布料和巴西球迷服飾，最後某球隊能否獲冠攸關後續布料訂單，廠商比球迷還緊張。

四年一次的世足賽明天起登場，全球各區經過會外賽的拚比，最後有32隊進入世足賽會內賽，照往例，全球大型運動服飾品牌耐吉(NIKE)、阿迪達斯(ADIDAS)等各有不同數目的受贊助隊伍進入會內賽。

向來是NIKE最佳供應鏈的遠東新表示，今年NIKE贊助的國家球隊有10隊進入會內賽，遠東新負責提供英格蘭隊和沙烏地阿拉伯隊球衣的布料，另外承製巴西球迷的服飾。