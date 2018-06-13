NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

端午節熱銷 石門農會日綁萬顆肉粽

中央社2018/06/13 16:17
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王鴻國新北13日電）石門地區以肉粽知名，當地肉粽店家林立且家家飄出粽香，尤其是端午節旺季，石門區農會家政媽媽們為應付熱銷需求，每天已可趕工綁出上萬顆肉粽，大幅提高肉粽的出貨量。

由於早年北海岸漁民習慣出海攜帶肉粽裹腹，加上祭拜十八王公常以肉粽做為祭品，粽子成為石門特色美食。在新北市府農業局輔導下，石門區農會抓緊商機，設立「田媽媽北海驛站石農肉粽」，主打的「古早味肉粽」更是許多老饕爭相購買的的好味道。

農業局表示，石門粽做法偏向北部粽，將糯米拌入滷汁後，再包入香菇、瘦肉、菜脯而成，另外再包入蛋黃、蝦米、花生、芋頭等餡料，即可變化出不同口味。石門區農會順應市場趨勢，已研發出東港櫻花蝦及金山跳石芋頭的「芋香櫻花蝦粽」十分受歡迎。

農業局表示，隨著端午節粽子熱銷，「田媽媽北海驛站石農肉粽」的家政媽媽們，已練就一雙快手，包粽速度飛快，尤其是家政班班長謝月雲更創下7秒包一顆肉粽的紀錄，在這群家政媽媽巧手之下，農會每天可生產破萬顆肉粽。

農業局長李玟表示，民眾若想一嚐石農肉粽美味，歡迎到石門區農會門市或新北市各農會超市、家樂福、愛買、大潤發、頂好、美聯社及OK便利商店等實體通路，或透過石門區農會網站購買。（編輯：梁君棣）1070613

世足賽全球關心 布料廠比球...中正大學創新學程 回家囍...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan