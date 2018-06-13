端午節熱銷 石門農會日綁萬顆肉粽

（中央社記者王鴻國新北13日電）石門地區以肉粽知名，當地肉粽店家林立且家家飄出粽香，尤其是端午節旺季，石門區農會家政媽媽們為應付熱銷需求，每天已可趕工綁出上萬顆肉粽，大幅提高肉粽的出貨量。

由於早年北海岸漁民習慣出海攜帶肉粽裹腹，加上祭拜十八王公常以肉粽做為祭品，粽子成為石門特色美食。在新北市府農業局輔導下，石門區農會抓緊商機，設立「田媽媽北海驛站石農肉粽」，主打的「古早味肉粽」更是許多老饕爭相購買的的好味道。

農業局表示，石門粽做法偏向北部粽，將糯米拌入滷汁後，再包入香菇、瘦肉、菜脯而成，另外再包入蛋黃、蝦米、花生、芋頭等餡料，即可變化出不同口味。石門區農會順應市場趨勢，已研發出東港櫻花蝦及金山跳石芋頭的「芋香櫻花蝦粽」十分受歡迎。