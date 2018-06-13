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工商快訊

廣編／兆豐銀行攜手歐付寶全台首張電子支付信用卡上市

本報訊2018/06/13 16:46
▲兆豐歐付寶悠遊聯名卡正式上市。（圖／公關照片）
▲兆豐歐付寶悠遊聯名卡正式上市。（圖／公關照片）

全台首張電子支付信用卡正式上市！兆豐銀行與歐付寶電子支付股份有限公司攜手合作，推出專為年輕族群量身打造的「歐付寶悠遊聯名卡」！民眾只需下載<歐付寶行動支付APP>並綁定「歐付寶悠遊聯名卡」，此後透過該APP所進行之信用卡購物消費，甚至以綁定之聯名卡繳交水電瓦斯費、停車費，皆可享有最高4%的歐付寶紅利回饋！此外，特別依據年輕人喜愛網路購物及熱愛手遊的各項興趣，在各大遊戲平台購點儲值最高更可獲得20%的平台點數回饋！且開放不分國內外網路購物同樣可享最高4%回饋優惠！ 1點紅利相當於1元，即時回饋，消費金額皆可100%使用紅利折抵，讓習慣使用電子支付與網購的民眾，都能一卡在手、輕鬆購物回饋無窮！

電子支付開啟金融新變革，藉由手機即可輕鬆付費的購物型態，帶給民眾前所未有的便利性！金管會所提出「電子化支付比率5年倍增計畫」中，訂定2020年前電子化支付比率要提升至52%的目標，是以台灣近年電子支付明顯成長。

為了讓持卡人感受到活潑歡樂的氣息，此次「歐付寶悠遊聯名卡」卡面設計特地以吉祥物歐醬和沛醬作為卡面主角，而最重要的權益回饋方面，雙方祭出的優惠也毫不手軟！下載<歐付寶行動支付APP>並綁定「歐付寶悠遊聯名卡」，此後透過該APP所進行之信用卡購物消費，皆可享有最高4%歐付寶紅利點數回饋！全台超過15萬家的歐付寶特約店家，包括全家、萊爾富、OK等三大超商、丹堤咖啡、頂好超市、日藥本舖…等連鎖通路通通適用！此外，持「歐付寶悠遊聯名卡」所進行之網購交易，更可享有不分國內外、不限店家、不限金額，一律最高4%紅利回饋的超值優惠！1點歐付寶紅利等於1元，使用<歐付寶行動支付APP>消費還可100%折抵使用，相當方便！

而由於「歐付寶悠遊聯名卡」係與VISA國際組織合作，因此擁有御璽卡及白金卡兩個等級，是以持卡人也能一併享有Visa國際組織提供的專屬禮遇，諸如機場週邊免費停車、公共運輸旅平險、24小時道路救援、出國結匯優惠、全球購物保障及失卡零風險等多項禮遇，讓民眾一卡在手，輕鬆回饋樂無窮！

詳情請見兆豐國際商業銀行網站：https://creditcard.megabank.com.tw/opaycard

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