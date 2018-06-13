羽球／我不是明星　小戴：遇到我請把我當一般人

世界羽球球后戴資穎今天在個人社群網站IG上發文表示：「我不喜歡私底下的時間被打擾。」並透露自己常被問到是不是「小戴」，都會直接說「不是」，因為可以省下很多麻煩。

小戴在IG上發文全文：

我想說自己不是一個對於大眾很大方的人，私底下出門到時候，因為我比較少跟陌生人說話+常常有人來問我是不是戴資穎，第一直覺腦中的回答：不是（也會真的說出口），因為說了不是之後可以省去很多後面的事情

當然遇到我篤定是我的時候，不要問我是不是戴資穎，直接要求拍照可能可以拍照的機率會多了一點點（當然還是要看當時情況決定），雖然我覺得我這樣說的時候一定會有很多人討厭我，為什麼我要這樣？為什麼我不讓那些幸運遇到我的人可以拍照？