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羽球／我不是明星　小戴：遇到我請把我當一般人

體育中心／綜合報導2018/06/13 16:28
▲戴資穎（圖／中華羽協提供 ）
▲戴資穎（圖／中華羽協提供 ）

世界羽球球后戴資穎今天在個人社群網站IG上發文表示：「我不喜歡私底下的時間被打擾。」並透露自己常被問到是不是「小戴」，都會直接說「不是」，因為可以省下很多麻煩。

小戴在IG上發文全文：

我想說自己不是一個對於大眾很大方的人，私底下出門到時候，因為我比較少跟陌生人說話+常常有人來問我是不是戴資穎，第一直覺腦中的回答：不是（也會真的說出口），因為說了不是之後可以省去很多後面的事情
當然遇到我篤定是我的時候，不要問我是不是戴資穎，直接要求拍照可能可以拍照的機率會多了一點點（當然還是要看當時情況決定），雖然我覺得我這樣說的時候一定會有很多人討厭我，為什麼我要這樣？為什麼我不讓那些幸運遇到我的人可以拍照？

我只能說...這真的是我的個性，我就是這樣，我不喜歡私底下的時間被打擾（這無法避免，我知道），當然我常常看到很多人可以自然的去面對一切，我也很想試著很大方的跟你們面對面談話，但我經過幾次之後發現還是無法，在面對是不是戴資穎這個問題的時候，我通常是不說話，再不然就是點頭，再不然就是回答不是...知道自己的做法可能會讓很多喜歡我的人傷心，但那就是我...請體諒我，因為我是一個因為羽球，而變的不平凡的戴資穎...我謝謝你們喜歡我，但也希望你們同時能夠包容我，我不是藝人，不是明星，只是一個單純的運動選手，沒有受過什麼面對大眾的訓練，都是這樣遇到很多事情之後慢慢學習和成長的。

所以有機會遇到我時，請把我當個一般人就行了，好嗎？

在這裡跟你們說這些，是因為我知道你們都是真心喜歡我的人，我也希望我們能夠互相體諒，這幾次出門被認出來，我已經都有試著同意拍照了（之前不同意，是因為真的很不喜歡被打擾）～～
謝謝你們看完這文章，期待我自己能夠更滿足大家，但不要太期待，不過我會試著改變

我想說自己不是一個對於大眾很大方的人，私底下出門到時候，因為我比較少跟陌生人說話+常常有人來問我是不是戴資穎，第一直覺腦中的回答：不是（也會真的說出口），因為說了不是之後可以省去很多後面的事情😆 當然遇到我篤定是我的時候，不要問我是不是戴資穎，直接要求拍照可能可以拍照的機率會多了一點點（當然還是要看當時情況決定），雖然我覺得我這樣說的時候一定會有很多人討厭我，為什麼我要這樣？為什麼我不讓那些幸運遇到我的人可以拍照？ 我只能說...這真的是我的個性，我就是這樣，我不喜歡私底下的時間被打擾（這無法避免，我知道），當然我常常看到很多人可以自然的去面對一切，我也很想試著很大方的跟你們面對面談話，但我經過幾次之後發現還是無法，在面對是不是戴資穎這個問題的時候，我通常是不說話，再不然就是點頭，再不然就是回答不是...知道自己的做法可能會讓很多喜歡我的人傷心，但那就是我...請體諒我，因為我是一個因為羽球，而變的不平凡的戴資穎...我謝謝你們喜歡我，但也希望你們同時能夠包容我，我不是藝人，不是明星，只是一個單純的運動選手，沒有受過什麼面對大眾的訓練，都是這樣遇到很多事情之後慢慢學習和成長的。 所以有機會遇到我時，請把我當個一般人就行了，好嗎？🤙🏻🤙🏻🤙🏻 在這裡跟你們說這些，是因為我知道你們都是真心喜歡我的人，我也希望我們能夠互相體諒，這幾次出門被認出來，我已經都有試著同意拍照了（之前不同意，是因為真的很不喜歡被打擾）～～ 謝謝你們看完這文章，期待我自己能夠更滿足大家，但不要太期待，不過我會試著改變😆

Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 12 日 上午 3:33 張貼

關鍵字戴資穎羽球小戴台灣球后
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