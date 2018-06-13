M17赴美IOP踩煞車 黃立成怒罵承銷商

（中央社記者吳家豪台北13日電）藝人黃立成創辦的直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團，宣布暫緩在紐約證交所首次公開發行的計畫，黃立成為此在臉書發文，怒罵承銷券商花旗銀行、德意志銀行。

台灣花旗銀行對此表示，目前暫無回應；德意志銀行則不願對此回應。

M17集團今天宣布，6月7日由於與特定IPO（首次公開發行股票）投資者結算美國存託股票（ADS）的相關問題，決定暫緩在紐約證券交易所上市計畫，並已獲得新一輪私人融資3500萬美元（約新台幣10.5億元），將用於支持其業務和營運持續成長，並擴展至日本和其他區域性市場。