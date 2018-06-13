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櫃買中心赴美招商 5家美企有意願

中央社2018/06/13 16:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北13日電）櫃買中心積極推動外國企業來台上櫃，總經理蘇郁卿領軍前往美國洛杉磯及舊金山，拜訪有意回台上櫃的5家美國企業，產業包括電子、軟體資訊服務及通信網路。

櫃買中心表示，這次拜訪的企業中，多是已在美國地區長期深耕有成的華商，包括已將經營據點擴展至歐洲及美洲各地的高階精密儀器領導廠商、擁有多元化應用程式設計及對提供客戶法令遵循整體解決方案深具服務經驗的軟體開發廠商、以多樣少量為特色且擁有許多台灣組件廠商為後援的精品衛浴設備廠商。

蘇郁卿指出，櫃買中心多年來努力進行海外業務推動，今年繼年初赴馬來西亞、香港、中國大陸等地區進行招商及引資後，此次赴美國地區積極爭取優質企業來台上櫃，希望持續擴展台灣資本市場規模。

目前美國當地已有4家第一上櫃公司，包括安瑞-KY、譜瑞-KY、IET-KY及環宇-KY、3家外國興櫃公司包括曼哈頓-KY、北極星藥業-KY、ABC-KY及2家申報輔導公司永生-KY、台醫新藥-KY；由於台灣與美國雙邊經貿關係密切，去年雙邊貿易總額達682.46億美元，且台灣是美國第11大貿易夥伴，雙邊直接投資總額已經超過210億美元，透過招商希望未來能有更多優質美國企業陸續回台上櫃。（編輯：郭萍英）1070613

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