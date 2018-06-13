青年暑期實習 國台辦：340名在台學生投簡歷

（中央社台北13日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會表示，「第3屆台灣青年暑期實習計劃」已收到550名台灣學生簡歷，在台灣大專院校就讀的有340多人。企業正在進行簡歷篩選和面試工作。

馬曉光指出，今年繼續實施「第3屆台灣青年暑期實習計劃」。經過協調有關部門、地方和企業，為台灣青年提供約600個暑期實習的名額。此次實習活動在職位分布上有3個特點：第一是職位所在地分布比較廣，從東北到華南的一、二線城市都有職缺提供。

他表示，第二是行業類別多，職位涉及網路金融等多個熱門行業及設計、文創等台灣的優勢行業。第三是企業的類型有大型國企總部、初創公司，還有中小民營企業，都有職缺發布。