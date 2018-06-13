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中央社

調查：4成幼兒園童愛玩手機 日滑30分鐘

中央社2018/06/13 16:24
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北13日電）別用3C產品帶孩子，國健署今天公布一項調查指出，全台幼兒園孩童手機使用率達44.9%，每天使用時間超過30分鐘；調查也顯示，光是幼兒園大班孩童就有9%近視。

衛生福利部國民健康署106年委託台大醫院進行「兒童青少年視力監測調查」，發現從幼兒園幼童到高中生都有使用3C產品習慣，以手機使用時間最長，其次是桌電、平板電腦。

調查發現，手機使用率以國中生61.7%最高，一天使用72.6分鐘；第二名是高中生60.9%，日用95.9分鐘；第三名則是國小生49.6%，日用42.5分鐘。

值得注意的是，就連幼兒園的幼童使用率都有44.9%，一天使用時間約32.2分鐘，而幼兒園大班孩童近視率也從過去的7.1%攀升至9%。

調查也顯示，有無近視（以近視度數≧50度為標準）與3C產品使用時間長短有關，相較於每天3C用不到1小時的學童，每天用超過1小時的近視風險將大增2.34倍。

國健署署長王英偉呼籲，保養眼睛應從小做起，因孩童一旦近視，每年平均會增加75至100度，高度近視恐增加眼睛病變、失明風險。

王英偉也提出「護眼123」，提醒家長每年定期帶孩子檢查視力1到2次；未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每天不超過1小時；每天戶外活動2到3小時，用眼30分鐘休息10分鐘，早睡早起充分休息。（編輯：黃于）1070613

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