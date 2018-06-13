調查：青少年課外閱讀 逾6成每週不到1小時

根據金車調查，64.3%青少年每週課外閱讀不到1小時，53.3%青少年卻自認為課外閱讀時間足夠，53%青少年去年不曾花錢買課外讀物，57.6%青少年很少在學校下課時間從事課外閱讀。

為瞭解青少年課外閱讀的狀況，金車文教基金會於3至4月針對北、中、南、東各區國小五年級至高中三年級學生進行抽樣問卷調查，有效樣本數為2542份，在97%信心水準下，正負抽樣誤差值為3個百分點。金車今天舉行調查發表會。

（中央社記者許秩維台北13日電）閱讀能幫助人們吸收新知，但金車基金會調查顯示，逾6成青少年每週課外閱讀不到1小時，逾5成青少年自認課外閱讀時間足夠。

調查也發現，57.2%青少年認為從事閱讀可以打發時間，42.3%認為可以抒發壓力，66.6%青少年因學業考試而減少課外閱讀時間；至於課外閱讀的資訊來源則以網路居多，其次才是親朋好友；青少年最常閱讀的類別則是文學書籍。

金車基金會表示，從調查可看出現在青少年不愛閱讀，而家庭是塑造閱讀環境的最佳場所，建議父母從陪伴孩子共讀開始做起，青少年也可以善用圖書館資源，養成良好的閱讀習慣，並藉由閱讀來抒解壓力，金車基金會也持續推動走讀、為愛閱讀等多項活動，希望藉此帶動全民閱讀風氣。

兒童文學學會秘書長蔡淑（女英）表示，很多家長希望孩子閱讀的目的是提升課業成績，但閱讀力是一輩子的，不僅限於書本，如果能培養閱讀習慣，不管用網路查詢資訊，或面對人工智慧時代都能有所助益，因此希望家長以身作則，把書變成家裡生活的一部分，讓孩子能從小培養閱讀習慣。（編輯：管中維）1070613