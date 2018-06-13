網路報名也通　高市區監理所讓大小朋友揪團參訪

高雄市區監理所今( 13 )日首次開放網路報名方式，讓家長及學童揪團到該所參訪，希望親子培養正確的交通安全觀念。

高雄市區監理所副所長楊聰賢表示，該所首次以網路報名方式開放揪團參訪，今( 13 )日起熱鬧展開，希望藉由活潑有趣的參訪行程規畫，讓與會家長及學童都能認識高雄市區監理所及培養正確的交通安全觀念。

楊聰賢指出，參訪行程規畫第 1 站是帶領家長及小朋友認識現行各類車牌及瞭解公共運輸的演進、認識大眾運輸工具，過程以有獎問答方式讓小朋友加深印象，互動中充滿歡樂。