網路報名也通　高市區監理所讓大小朋友揪團參訪

高雄市區監理所今( 13 )日首次開放網路報名方式，讓家長及學童揪團到該所參訪，希望親子培養正確的交通安全觀念。
高雄市區監理所副所長楊聰賢表示，該所首次以網路報名方式開放揪團參訪，今( 13 )日起熱鬧展開，希望藉由活潑有趣的參訪行程規畫，讓與會家長及學童都能認識高雄市區監理所及培養正確的交通安全觀念。
楊聰賢指出，參訪行程規畫第 1 站是帶領家長及小朋友認識現行各類車牌及瞭解公共運輸的演進、認識大眾運輸工具，過程以有獎問答方式讓小朋友加深印象，互動中充滿歡樂。
第 2 站出動智慧機器人宣導交通安全，進行交通安全常識問答與小朋友互動，小朋友們都覺得機器人好新奇、好有趣，科技始終是充滿人性的，以這樣的交通安全宣導方式，更拉近彼此間的距離，並與可愛的智慧機器人 3 連拍，讓家長與小朋友留下滿滿回憶。
行程最後還規畫實際體驗大型車內輪差的危險和模擬酒後行走的感覺，以及參觀機車考照情形。有家長表示，透過親身體驗，更可以提起小朋友的興趣，這樣的活動真的很有意義，感謝監理所規畫這樣的行程。
楊聰賢並指出，正確的交通安全觀念從越小的小朋友培養越好，透過參訪行程，讓大家更認識監理所業務，除了多元的交通安全教育及宣導，也希望透過大家的重視，創造更安全的交通環境，讓高雄市區監理所成為一座監理故事館。