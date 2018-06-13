台巴ECA聯合委員會會議 台獲14項優惠關稅

（中央社記者廖禹揚台北13日電）第一屆台巴（巴拉圭）經濟合作協定聯合委員會會議在台北召開，經濟部今天表示，巴方於會中同意提供台灣14項商品優惠關稅，台灣也同意將巴方31項產品立即或分期降至零關稅。

台灣與巴拉圭去年7月12日簽署經濟合作協定（ECA），並於今年2月28日生效，6月12日在台北召開「第一屆台巴ECA聯合委員會會議」。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，這次會議中簽署「中華民國（台灣）與巴拉圭共和國經濟合作協定聯合委員會之職掌及程序規則」，及「指定中華民國（台灣）與巴拉圭共和國經濟合作協定聯絡點」兩項決議文，並定義優先合作領域與檢討降稅產品項目。