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中央社

看好台灣市場 聯航開發赴芝加哥客源

中央社2018/06/13 16:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者李欣穎台北13日電）聯合航空復飛台北舊金山航線4年，平均載客率近9成，聯航全球銷售資深副總裁希爾夫曼（Dave Hilfman）接受台灣媒體訪問時表示，台美航線市場潛力大，下一步要培養台灣赴芝加哥客源，除了既有的商務及探親訪友客層，更要推銷芝加哥的城市魅力，吸引觀光客。

希爾夫曼上週在聯航芝加哥總部受訪時表示，台灣是聯航最重要的市場之一，去年8月起改以機隊中最大的波音777-300ER飛台北舊金山航線，由於搭載特製的Polaris商務艙座椅，大幅提升睡眠品質，最受旅客好評。

希爾夫曼說，聯航近年花費數十億擴充機隊效能及乘客舒適度，除了Polaris商務艙，也逐步提升地面服務品質，近期陸續在芝加哥、舊金山、紐約等機場開設Polaris貴賓室。他說：「在所有的市場中，台北舊金山航線的表現的確領先。」

希爾夫曼說，聯航正持續評估台灣市場成長力道，包含總乘客數、平均票價、需求預測等等，以便決定是否調整既有航班或增開航點。

由於聯航總部就設在芝加哥，希爾夫曼也說，下一步會積極統整在地資源，例如和芝加哥旅遊局合作，培養當地旅遊市場。

希爾夫曼說，雖然芝加哥提供台灣乘客的服務，傳統上以商務及探親訪友為主，仍可進一步開發觀光資源。他認為，芝加哥以美食、體育最有特色，包含深盤披薩及棒球和高爾夫球活動，對旅客有一定的號召力。

他也強調，不同於紐約或洛杉磯，芝加哥有獨特的美國中西部氣息，「有大都會風貌卻又友善。」中西部的人民勤奮又善良，儼然已成為芝加哥的註冊商標。

他說，雖然聯航目前沒有直飛台北芝加哥，但台灣旅客可以選擇飛舊金山轉機，或藉由聯航與全日空的策略聯盟，從台北飛東京、再飛抵包含芝加哥在內的9個美國航點。

另外，回應中央社記者提問有關中國民航監管單位施壓，要求包含聯航在內的航空公司，不得將台灣、香港、澳門標註為國家所帶來的效應，希爾夫曼表示，這項議題事涉政府間的外交事務，他無法評論並預測後續可能對銷售的影響。

聯航每天1個航班由台北飛往舊金山，上午9時50分出發，舊金山時間當日上午6時40分抵達，在美國境內有綿密的國內航線，轉機相對便利。(編輯：黃礦春)1070613

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