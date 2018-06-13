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中央社

彰化荔枝盛產 縣府邀企業界認購

中央社2018/06/13 16:33
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化芬園鄉的荔枝盛產，為了協助農民推銷荔枝，以免量多價跌，彰化縣長魏明谷今天幫忙農民邀企業界認購，預計認購6000台斤的荔枝，他說，今年少雨荔枝盛產，盼民眾多選購。

彰化縣生產荔枝的面積約942公頃，其中各鄉鎮中以芬園鄉最多，約有434公頃，而芬園鄉生產的荔枝有黑葉荔枝及糯米荔枝兩種，今年生產的荔枝受到氣候影響，不僅產量多，滋味特別甜美。

為了協助農民推銷荔枝，彰化縣政府今天在芬園鄉農會舉辦彰化縣企業認購荔枝記者會，由彰化縣工商發展投資策進會結合縣內的10多家企業認購荔枝，計畫認購4000盒共6000台斤的荔枝。

魏明谷表示，今年因氣候少雨，荔枝不僅盛產，而且因為水分少，吃起來比較甜，縣政府輔導芬園鄉農會以一公斤18元的價格賣出，讓農民不致於被中間商剝削，有一定的利潤可以賺取。

魏明谷說，縣府與工策會結合企業界認購4000盒的荔枝，希望能穩定價格，明天縣府也會北上到台北促銷彰化荔枝，呼籲民眾多多採購芬園鄉的荔枝，歡迎大家採購芬園荔枝。

芬園鄉農會總幹事黃翊凱指出，今年市面上荔枝的價格比較低，加上降雨量少，荔枝果肉很小，賣相不好，所以決定以每公斤18元收購農民的荔枝，希望幫助農民穩定荔枝價格。

彰化縣工商業發展投資策進會副總幹事劉錫潓表示，工策會結合企業界的力量認購農民種植的荔枝，有幾十家企業來認購，對消化荔枝以及協助農民不無小補。（編輯：施燕飛）1070613

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