NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

朝野協商軍改案 起支俸率無共識遭保留

中央社2018/06/13 16:31
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北13日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商軍改案，其中修法的關鍵之一，有關起支俸率計算標準，經歷近1.5小時討論，朝野無法達成共識。蘇嘉全最後裁示保留。

蘇嘉全自12日開始召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，下午的協商在討論完24、25條後，進入本次修法的關鍵之一，第26條的起支俸率計算標準。

國民黨立法院黨團主張服役滿20年起支俸率為60%，每增加一年增加2%，所得替代率上限士官95%軍官90%；國民黨立委呂玉玲更提出修正動議，區分已退役與現役的計算標準，現役服役滿20年起支俸率為55%，每增加一年增加2.5%，已退役的起支俸率則為60%，每增加一年增加2.5%。

呂玉玲說，民國86年以前，國軍有3個精簡方案，讓很多軍人先退役，當時本俸也較低，若現在都用一套標準，對這些人非常不公平，因此主張現役與已退役脫鉤；而為了要留才，年增率也該提高到2.5%。

行政院的版本則是起支俸率為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%。民進黨立委王定宇在會中表示，55+2這個版本能讓財務運作下去；與會的國防部長嚴德發也說，行政院版是55+2，調查14萬現役軍人的意見，幾乎都可以接受，因為福利是更好的，認為這是好的政策。

嚴德發表示，若是將現役與退役脫鉤，俸率與年增率不同，會對現役軍人產生衝擊，因為現役軍人中有8218名剛好橫跨新舊制，恐會造成中、高階幹部離退，對部隊穩定造成影響。

在歷經近1.5小時的討論，朝野各有立場，無法達成共識，蘇嘉全最終裁示第26條保留。（編輯：李淑華）1070613

新竹縣長選情 民進黨評估鄭...觀光局徵島主 劉克襄：盼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan