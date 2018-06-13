監察院決議陳師孟應迴避調查諷扁行動劇

2009年司法節慶祝大會，檢察官編導舞台劇諷刺陳水扁，陳師孟認為此舉蓄意影響社會輿論，影響台灣國際形象，申請自動調查，將約詢時任法務部長王清峰、時任台北地檢署主任檢察官慶啟人等人。這也是陳師孟就任監委後調查的第一案。

（中央社記者劉麗榮台北13日電）前北檢主任檢察官慶啟人認為監委陳師孟查諷扁行動劇的立場不中立，向監察院申請迴避。紀律委員會決議，陳師孟應迴避。陳師孟說，會先申訴，若無法申訴，開記者會交社會公評。

紀律委員會指出，審酌調查案所涉一方為前總統陳水扁，由於陳師孟於民國83年12月25日至86年7月31日擔任台北市政務副市長，是由當時的台北市長陳水扁所敦聘；陳師孟於91年2月1日至92年2月5日擔任總統府秘書長，亦是由當時的總統陳水扁敦聘，兩人在過往工作屬性上曾有上述密切的職務關係，足以讓一般人認為由陳師孟調查該調查案有監察法施行細則第3條第1項第4款及監察院監察委員自律規範第8條第5款所規定應迴避情形。

紀律委員會參酌監察院過去有時任院長王建煊與其自動調查案所涉之一方為時任秘書長陳豐義，具有首長與幕僚長職務關係密切，紀律委員會當時決議王建煊應予迴避案例，與會委員一致同意，陳師孟應迴避調查。

陳師孟下午接受中央社記者訪問時指出，他會看看有沒有任何申訴管道或程序，不會就此放棄，如果沒辦法申訴，將對外召開記者會，交由社會公評。

陳師孟說，紀律委員會的理由寫，「兩人在過往工作屬性上曾有密切職務關係，足以讓一般人認為...」，這很奇怪，怎麼會把這種事情推給一般人，應該就是「他們」認為的。

由於此案為陳師孟獨立調查，被要求迴避後，案子能否繼續進行，陳師孟說，他也不知道，需要進一步了解，迴避是要將他與案子隔離，恐怕案子會因此拖延下去。(編輯：陳永昌)1070613