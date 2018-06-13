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里長抱怨基層建設費限制多　侯友宜：當選後錢、權下放

記者陳志仁／新北報導2018/06/13 17:28
▲侯友宜指出，只要法律沒有說不可以的，全部授權里長好好發揮，「盡量把金錢跟權力下放給里長。」（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）
▲侯友宜指出，只要法律沒有說不可以的，全部授權里長好好發揮，「盡量把金錢跟權力下放給里長。」（圖／記者陳志仁攝，2018.06.13）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（ 1 ）日與板橋區的 34 位里長舉行座談會，與會里長們抱怨朱立倫當選新北市長後，基層建設的經費綁手綁腳；侯友宜允諾，當選後會把「錢」、「權」下放，讓里長好好發揮，公所則扮演督導、評核的角色。

侯友宜今日在前立委林鴻池、新北市議員周勝考、林國春、劉美芳及市議員參選人葉元之的陪同下，與板橋區江翠、新埔地區的 34 位里長舉行座談會；侯友宜強調，選舉是選人不選黨，市政推動也不分藍、綠，他和里長都是「為市民發聲、為市民做事、看未來的『市民黨』」，希望能和所有認同的議員、里長一起當選。

吉翠里長陳清玉說，新購的冷氣壞掉找廠商來維修，廠商回應這機種已經停產，要去二手的市場找相關零件，這都是「共約」惹的禍，也太不尊重里長！滿翠里長林重光補充，與市長座談時曾獲允諾不一定要用「共約」的產品，但公所至今仍堅持要求；板橋區公所回應，只要價格低於「共約」，比一定要使用「共約」。

身兼板橋區里長聯誼會主席的百壽里長林華偉、新翠里長陳水杉、龍翠里長張振、新民里長陳志煌反映，板橋區內的人口多、資源有限，包括清水溝等等的申請都必須排隊，每月 5 萬元的基層里長建設費、每年 25 萬元的里鄰活動費限制太多，部分里內的大型集合住宅林立，光是補助更換滅火器一半的經費，永遠不夠。

里長們甚至建議侯友宜「不要只看大街，要多看小巷」，因為各個機關與單位各司其政，市容因管線、纜線隨意的配掛，導致街道牆壁滿是紊亂複雜的線路，挖路也像丐幫的補丁衣服一樣，里長替地方服務時綁手綁腳；希望侯友宜當選後，能比照過去蘇貞昌當縣長的時代，放寛經費的使用，讓里長們依地方的狀況酌情使用。

侯友宜回應，新北市有 1032 個里，大小里差很大，可體會里長的壓力跟心聲，過去基建費因為無限上綱使用，造成許多法律的問題，市府才會加以限縮；未來要解決大小里經費分配的問題，劃分更精準些，只要法律沒有說不可以的，全部授權里長好好發揮，「盡量把金錢跟權力下放給里長，讓各位好好做」。

對於街道的管線紊亂，侯友宜強調，依規定施做管線的共構要會同里長，如果跳過里長，「里長可以直接把它剪掉」，當然也可以踴躍檢舉，讓負責的機關來處理；新北市政府新聞局解釋，業者只要依法向權責的單位，申請付費附掛纜線就沒有違法，不需要徵得里長的同意，但若附掛民宅則有賴里長的協調。

關鍵字侯友宜共約里長基層建設經費蘇貞昌朱立倫
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