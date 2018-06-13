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台籍日本釀酒藏人　以台中65號米釀造清酒

記者柳榮俊／台中報導2018/06/13 17:42
▲日本唯一台籍釀酒藏人陳韋仁(左)在日本用台中六十五號米釀造清酒（圖／市政府提供 , 2018.6.13)
▲日本唯一台籍釀酒藏人陳韋仁(左)在日本用台中六十五號米釀造清酒（圖／市政府提供 , 2018.6.13)

日本唯一台籍釀酒藏人陳韋仁，以蓬萊米之父磯永吉培育的「台中六十五號」為原料米，釀造連結台灣與日本的同名清酒，近日他回台舉行釀酒分享會，也參觀「台中六十五號」的故鄉－台中農改場，今（ 13 ）日贈送「台中六十五號」給市長林佳龍，林佳龍表示，「台中六十五號」顯示台中在早期就有良好農業基礎，原料米從日本到台中育種，又由台籍蔵人在日本發揚，不僅富有歷史意涵，也連結台日關係，可藉此讓更多日本人認識台中。

台籍釀酒藏人陳韋仁在日本用台中六十五號米釀造清酒，酒標使用日本時代台中市徽，向蓬萊米之父磯永吉致敬，並將首支酒款命名為「台中六十五號」。林佳龍在農業局長王俊雄、觀旅局主任秘書莊右孟陪同下與陳韋仁交流，並品嚐此款具台日元素的日本酒。

林佳龍表示，「台中六十五號」顯示台中在早期就有良好農業基礎，原料米從日本到台中育種，繞了一圈以後，又由台籍蔵人在日本發揚光大，不僅富有歷史意涵，也更緊密連結台灣與日本的關係，相信藉由日前首次在台中舉辦台日觀光高峰論壇以及年底的世界花博，可讓更多日本人認識台中。

陳韋仁說，「台中六十五號」定位為連結台灣與日本的酒，目前他在日本自種、自釀，希望每年都能用這種模式，持續讓台灣人及日本人知道台中六十五號的故事，讓大家重新重視人與米的連結。

陳韋仁是目前唯一一位日本認證的台籍專業酒造技能士，十年前留學島根大學時深受日本清酒吸引，全心鑽研日本清酒釀造，考據蓬萊米歷史資料時，發現台中六十五號米淵源，決心串連日本、台灣兩地關係，於島根縣松江市種植「台中六十五號」，今年收成 380 公斤米，釀造近 400 瓶「台中六十五號」清酒，因蘊含深具意義的歷史故事，在日本募資平台上獲得廣大迴響。

農業局長王俊雄表示，台中六十五號米是台灣第一個以雜交育種方式預成的稻米品種，具有高產、米質優良的特性，是台灣 30 年代最普遍栽種的稻米品種，但近年台灣以台梗九號等品種為主，很高興能看見「台中六十五號」被復育，重新連結台灣與日本的歷史記憶。

關鍵字釀酒藏人清酒蓬萊米
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