畢業季到 700小學生挑擔體驗客家成長禮

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）迎接畢業季，客委會客家文化發展中心今天在台灣客家文化館舉辦「客家挑擔成長禮」，吸引16校近700名國小畢業生參與，新北市學子也組團到苗栗客庄，體驗客家文化精神。
台灣客家文化館位於苗栗縣銅鑼鄉，客委會客發中心連續3年舉辦客家成長禮，從在地學校逐年跨縣市推廣，今年有來自苗栗縣各鄉鎮包括銅鑼、九湖、后庄、福基、永貞、公館、龍坑、蕉埔國小，以及外縣市的新北市大觀國小等16所學校、近700名國小畢業生報名參與。
學生們兩兩一組，挑起前後懸掛竹籃的扁擔，步出戶外廣場，肩上扛的是來自各贊助單位的祝福賀禮，更有邁向人生下一階段的挑戰。
來自板橋的新北市大觀國小今年7個畢業班，有3個班級報名參加，前陣子不慎跌倒骨折的賴昱銓，雖行動不便，仍由同學、老師協助推著輪椅完成儀式，他說：「想和同一起學留下難得回憶。」
大觀國小教務主任吳俊青說，學校周邊環境並非客家庄，報名參加的學生也並非都具客家背景，透過這樣的成長禮，有助不同族群間的認識與學習。
客發中心主任何金樑指出，客家成長禮以「挑擔」為主題，象徵孩子長大了，能夠挑起重擔，活動包含奉茶感恩、智慧巾加勉、挑擔傳承等3階段儀式。
學生們依序奉茶表達對師長、同窗的感謝，接著由與會貴賓為學子繫上象徵智慧的花布領巾，最後將扁擔傳承給「後生」（客語，指年輕一代），象徵交付客家先民辛勤打拚的精神，也期許畢業生透過這項體驗，懂得以智慧耕耘自己豐富的人生。（編輯：梁君棣）1070613