畢業季到 700小學生挑擔體驗客家成長禮

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）迎接畢業季，客委會客家文化發展中心今天在台灣客家文化館舉辦「客家挑擔成長禮」，吸引16校近700名國小畢業生參與，新北市學子也組團到苗栗客庄，體驗客家文化精神。

台灣客家文化館位於苗栗縣銅鑼鄉，客委會客發中心連續3年舉辦客家成長禮，從在地學校逐年跨縣市推廣，今年有來自苗栗縣各鄉鎮包括銅鑼、九湖、后庄、福基、永貞、公館、龍坑、蕉埔國小，以及外縣市的新北市大觀國小等16所學校、近700名國小畢業生報名參與。

學生們兩兩一組，挑起前後懸掛竹籃的扁擔，步出戶外廣場，肩上扛的是來自各贊助單位的祝福賀禮，更有邁向人生下一階段的挑戰。