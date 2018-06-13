NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

畢業季到 700小學生挑擔體驗客家成長禮

中央社2018/06/13 16:37
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）迎接畢業季，客委會客家文化發展中心今天在台灣客家文化館舉辦「客家挑擔成長禮」，吸引16校近700名國小畢業生參與，新北市學子也組團到苗栗客庄，體驗客家文化精神。

台灣客家文化館位於苗栗縣銅鑼鄉，客委會客發中心連續3年舉辦客家成長禮，從在地學校逐年跨縣市推廣，今年有來自苗栗縣各鄉鎮包括銅鑼、九湖、后庄、福基、永貞、公館、龍坑、蕉埔國小，以及外縣市的新北市大觀國小等16所學校、近700名國小畢業生報名參與。

學生們兩兩一組，挑起前後懸掛竹籃的扁擔，步出戶外廣場，肩上扛的是來自各贊助單位的祝福賀禮，更有邁向人生下一階段的挑戰。

來自板橋的新北市大觀國小今年7個畢業班，有3個班級報名參加，前陣子不慎跌倒骨折的賴昱銓，雖行動不便，仍由同學、老師協助推著輪椅完成儀式，他說：「想和同一起學留下難得回憶。」

大觀國小教務主任吳俊青說，學校周邊環境並非客家庄，報名參加的學生也並非都具客家背景，透過這樣的成長禮，有助不同族群間的認識與學習。

客發中心主任何金樑指出，客家成長禮以「挑擔」為主題，象徵孩子長大了，能夠挑起重擔，活動包含奉茶感恩、智慧巾加勉、挑擔傳承等3階段儀式。

學生們依序奉茶表達對師長、同窗的感謝，接著由與會貴賓為學子繫上象徵智慧的花布領巾，最後將扁擔傳承給「後生」（客語，指年輕一代），象徵交付客家先民辛勤打拚的精神，也期許畢業生透過這項體驗，懂得以智慧耕耘自己豐富的人生。（編輯：梁君棣）1070613

看好台灣市場 聯航開發赴芝...西南氣流影響 中南部11...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan