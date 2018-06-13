高港港棧貳庫到旗津新航線　假日及暑假開航

高雄港棧貳庫到旗津新航線啟航儀式，是由交通部部長賀陳旦、高雄市長許立明、副市長史哲、台灣港務公司董事長吳宏謀、高雄港土地開發公司董事長郭添貴、高雄市輪船公司董事長陳勁甫、行政院南部行政中心執行長黃義佑，以及立法委員李昆澤等人共同主持。

台灣港務公司及高雄市政府為串連高雄港棧貳庫、駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈，讓在棧貳庫的觀光人潮可以直航至旗津旅遊，乃由高雄市輪船公司於假日及暑假期間，新增棧貳庫到旗津航線，以有效提升棧貳庫、駁二、旗津、哈瑪星等地觀光與商業活動。

高雄港棧貳庫到旗津新航線於今( 13 )日上午在高雄港棧貳庫舉行啟航儀式，以有效提升棧貳庫、旗津、哈瑪星三地觀光與商業活動。



▲交通部長賀陳旦(前排左2)指出，建構無污染的旅遊環境值得推廣與肯定。(圖／記者黃守作攝，2018.06.13)

交通部長賀陳旦推崇市府與港務公司合作方案，不需凡事都由公權力執行，這是最環保的旅遊景點，搭電動渡輪到旗津，在綠色生活下結合產業發展、構思與決心去執行，建構無污染的旅遊環境值得推廣與肯定。



▲高雄市長許立明鼓勵民眾利用電子票證搭乘亞洲第一艘電動渡輪到旗津遊玩。(圖／記者黃守作攝，2018.06.13)

高雄市長許立明在致詞時鼓勵市民利用電子票證搭乘亞洲第一艘電動渡輪到旗津遊玩，他說，搭乘電動渡輪是最綠色、最環保的旅遊方式，配合輕軌到駁二，腳踏車也可以上渡輪到旗津觀賞無敵海景，是最棒的旅遊休閒。



▲新增高雄港棧貳庫直航到旗津的航線，屬觀光航線。(圖／記者黃守作攝，2018.06.13)

高雄市輪船公司董事長陳勁甫表示，新增棧貳庫直航到旗津航線屬觀光航線，營運時間為假日上午11時至晚間8時，暑假期間平假日皆營運，有固定班表每半小時一班，乘客可先購票後，在棧貳庫享受悠閒的午後時光，再依航班時間提早10分鐘至候船室等待登船。