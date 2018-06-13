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中央社

川普推文回嗆 痛罵勞勃狄尼洛智商低

中央社2018/06/13 16:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普今天從新加坡返回美國途中，在空軍一號（Air Force One）上發了一連串推文抨擊演員勞勃狄尼洛。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，川普發了幾則吹捧與北韓領導人金正恩歷史性峰會相關推文後，痛批電影明星勞勃狄尼洛（Robert de Niro），稱他「是位智商（IQ）非常低的人」。

川普推文寫道：「勞勃狄尼洛是個智商非常低的人，曾在電影中被真正的拳擊手痛毆很多次頭部。我昨晚看著他，真心認為他可能被『打得頭昏眼花』。我猜他並不了解經濟正處於前所未見的榮景，就業率衝上空前新高，許多企業湧入我們國家。醒醒吧！」

儘管川普今天表示，他「日以繼夜」準備與金正恩的會面，但他似乎有空檔看勞勃狄尼洛飆罵片段。

勞勃狄尼洛10日晚上在東尼獎頒獎典禮介紹美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）出場表演，在台上飆罵美國總統。

勞勃狄尼洛在直播的電視節目中說：「首先，我要說一件事：去你的川普。」「不再是打倒川普了，而是去你的川普。」

聽到他的這番言論，紐約無線電城音樂廳（RadioCity Music Hall）現場的劇場演員、導演和製作人無不高聲歡呼，起立鼓掌。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1070613

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