川普推文回嗆 痛罵勞勃狄尼洛智商低

（中央社新加坡12日綜合外電報導）美國總統川普今天從新加坡返回美國途中，在空軍一號（Air Force One）上發了一連串推文抨擊演員勞勃狄尼洛。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，川普發了幾則吹捧與北韓領導人金正恩歷史性峰會相關推文後，痛批電影明星勞勃狄尼洛（Robert de Niro），稱他「是位智商（IQ）非常低的人」。

川普推文寫道：「勞勃狄尼洛是個智商非常低的人，曾在電影中被真正的拳擊手痛毆很多次頭部。我昨晚看著他，真心認為他可能被『打得頭昏眼花』。我猜他並不了解經濟正處於前所未見的榮景，就業率衝上空前新高，許多企業湧入我們國家。醒醒吧！」