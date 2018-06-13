NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

體驗一日警察 金門記者很震撼

中央社2018/06/13 16:44
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）15日是警察節，金門縣警察局提前舉辦「媒體一日警察體驗營」活動，讓記者跟著波麗士大人「出勤」，其中鎮暴情節逼真，教官示範實射新式的警用快速防禦手槍則讓記者很震撼。

「一日警察」是金門縣警察局第一次舉辦的大型體驗活動，縣警局局長劉耀欽期盼，藉由媒體實地參與警察勤務內容，更能了解警察工作辛勞及真實的一面，報導時讓民眾有正確的認識。

媒體記者首先體驗穿著防彈背心，才知員警大熱天穿著重達5公斤的防彈背心，真是不可承受之重。記者接著前往金城分局，聆聽分局長郝心誠介紹各項警用裝備並參觀拘留室。郝心誠笑說，民間流傳待拘留室就可以一掃彩券不中獎的陰霾，記者躍躍欲試，好奇進入拘留室，一探究竟。

隨後，媒體轉往金寧分駐所，了解處理聚眾活動時的保安裝備和拒馬架設，並試著舉起盾牌，發現還真不輕。員警扮演的群眾對著盾牌丟水球，水花四濺，濺濕了假扮警察的記者。記者們直呼太有臨場感，也真正體會群眾運動時，員警執勤的處境。

在綜合勤務大樓，刑警大隊模擬演練刑案現場，鑑識組組長盧志榮就指紋、鞋印、DNA、國內最新型的「拉曼」毒品快速篩檢儀器等進行現場採證及講解，展現警方科學辦案。

警局同時以受理車禍肇逃案件作為模擬狀況演練，介紹受理報案、調閱路口監視器等相關作業流程；交通隊也在頂林路段實施路檢勤務，藉由模擬狀況演練，讓記者了解酒測器、新型測速槍、人臉辨識系統等操作情形。扮演「刁民」的員警演技逼真，媒體笑說，「今年金馬獎要頒給他們」。

「一日警察」體驗壓軸在縣警局靶場，由教官許又盛講解當前警察勤務上所使用90手槍，以及警政署新配發的警用快速防禦手槍（PPQM2手槍）的差異及靶場內安全規則，並示範實彈射擊；槍響時刻，在場記者都嚇了一大跳，直呼太震撼了。

一日警察體驗活動有中央社、聯合報、自由時報、金門日報、金馬之聲及金門時報記者參與。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070613

川普推文回嗆 痛罵勞勃狄尼...中興通訊狂跌41.56% ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan