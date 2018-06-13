國民黨提名楊文科選竹縣長 盼地方止爭

楊文科獲國民黨提名後，年底縣市長選舉，國民黨已完成所有縣市布局；楊文科將對上民主進步黨提名的鄭朝方，以及民國黨主席徐欣瑩。

李哲華在中常會後轉述，新竹縣長提名底定，希望地方紛爭到此結束。中常會中，大家一致肯定日前請辭新竹縣黨部主委的陳見賢，希望能夠繼續為黨服務，負責年底新竹縣五合一選舉操盤；中常會也肯定林為洲在立法院的表現，中常委與地方鄉親希望林為洲續留立法院服務。

他說，林志華會爭取連任湖口鄉長，徐兆璋因為已經兩任屆滿，將投入協助五合一參選同志。希望大家各司其職，全力輔選，爭取勝選。

林為洲為爭取提名，打算下週自做民調，盼黨中央回頭。李哲華表示，中常會通過提名之後，中央提名協調小組會與先前表態參選者聯繫、說明，「新竹縣長提名定局」，希望所有同志能為黨的勝選團結一致。

談到提名楊文科的原因，李哲華指出，楊文科曾任職竹科、中科，與竹科發展有密切關聯，雖然沒有參選經驗，有人以「白紙一張」形容，起步會比較辛苦，但因為沒有選舉恩怨與包袱，反而比較好推銷。

他說，民進黨與民國黨在新竹縣都推出客家籍人士參選，新竹縣是客家縣市，國民黨也要做這方面的考量；楊文科宣布參選時，或許支持度沒有很高，但經過這幾個月努力，民調趨勢往上，相信再給多點時間，可以贏得勝選。

若新竹縣敗選，黨主席吳敦義是否負責，李哲華說，這個問題也不是問題，國民黨不是今天才開始打選戰，過去黨的各種選舉勝敗，除相關部門負責外，會有什麼慣例，大家都很清楚，不用特別說明。

國民黨中常委江啟臣受訪表示，林為洲願意為黨衝、打選戰，大家都給予最大支持，最後無法如林為洲所願，大家都覺得很遺憾，也替林為洲感到不捨，不論如何，希望事情以圓滿、彈性方式處理。

國民黨中常委江碩平說，若提名林為洲，據他了解，地方人士不那麼支持林為洲，可能造成分裂，情勢會更為混亂。他能體會林為洲的心情，但為求勝選，還有賴於新竹縣的黨員團結一致。

江碩平表示，若新竹敗選，應該是中常會負最大責任，不是吳敦義，因為是中常會所做決定。（編輯：林興盟）1070613