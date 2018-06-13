NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美台關係持續進展 莫健：不會把台灣當籌碼

中央社2018/06/13 16:41
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天表示，美台關係近年來積極正面發展，AIT新館落成象徵美台關係的深度。莫健說，美國在台有重要利益，不會把台灣當籌碼。

目前在台灣訪問的莫健接受中央社專訪，對於美國是否會把台灣當成籌碼，他表示，過去有聽過台灣被用來當成籌碼的說法，但美國不這麼認為。美國在台灣、在西太平洋地區有重要利益；美國也不認為美中關係、美台關係是零和遊戲。

莫健表示，美國不認為美國需要犧牲在台利益換取跟中國的合作，他相信美國政府這樣的想法並未改變。

他說，美國在台有重要利益，也會持續保護這些利益。他沒有看到美方會出賣台灣的跡象，事實上，目前川普（Donald Trump）政府裡也有越來越多資深官員表示，「這樣的事情不會發生」。

莫健指出，美台關係近年來正面積極發展，包括緊密的經貿關係、人民間的交流，以及美台非官方關係持續快速成長。他舉例，台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）就是雙邊合作的成果。

他說，美台關係持續進展，耗資約2．55億美元（約新台幣76億元）打造的AIT新館落成，「象徵美台關係的深度」。

莫健表示，AIT新館的成果令人印象深刻，「是很華麗的建築物」，象徵美台間堅實的關係。新館不僅外觀美，且具有多種用途，他很滿意。

莫健10日至16日訪問台灣，是他2016年10月接任AIT主席後第四度訪台。訪台期間除出席AIT新館落成典禮，也規劃與政界和商界資深人士會面，包括總統蔡英文。

關於這次訪台是否向台灣提及談到美豬、美牛議題，莫健說，無可避免地將會談到這個議題。美方呼籲台灣以科學為基礎來做決定，而不是以政治來做決定，美國會持續向台灣提起這個問題。

莫健表示，整體來說，美台貿易健康發展，但確實也有些問題需要解決，讓美台經濟更有效率地成長。（編輯：張良知）1070613

西南氣流影響 中南部11...總統：台灣好朋友任美助卿 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan