美台關係持續進展 莫健：不會把台灣當籌碼

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）今天表示，美台關係近年來積極正面發展，AIT新館落成象徵美台關係的深度。莫健說，美國在台有重要利益，不會把台灣當籌碼。

目前在台灣訪問的莫健接受中央社專訪，對於美國是否會把台灣當成籌碼，他表示，過去有聽過台灣被用來當成籌碼的說法，但美國不這麼認為。美國在台灣、在西太平洋地區有重要利益；美國也不認為美中關係、美台關係是零和遊戲。

莫健表示，美國不認為美國需要犧牲在台利益換取跟中國的合作，他相信美國政府這樣的想法並未改變。