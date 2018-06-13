慶祝警察節　潘孟安表揚模範警察嘉勉破案有功人員

屏東縣政府警察局慶祝 615 警察節，提前於今( 13 )日上午舉辦第 40 屆警察節慶祝大會暨聯誼茶會，由縣長潘孟安主持，並表揚年度機關模範警察、全國刑事鑑識楷模、績優警勤區、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防人員、志工人員等資深績優人員計 100 多人，慰勉這群勞苦功高、協勤民力的人民保母。

潘孟安表示，藉著慶祝警察節大會，除嘉勉獎勵屏東縣政府警察局績效卓著的同仁，同時高度肯定警察同仁全面緝毒肅槍、守護民眾的勤奮及用心，並建議年底賄選查察工作可列入敘獎條件。此外，向中央積極爭取的「地方縣市公務員職等提升案」業經中央修法通過，希望給予警察同仁們更好的升遷管道，藉以延攬人才，提振工作士氣，讓員警能持續為屏東治安盡心盡力，共同為達成「安居樂業，幸福屏東」的目標而努力。