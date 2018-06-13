慶祝警察節　潘孟安表揚模範警察嘉勉破案有功人員

屏東縣政府警察局慶祝 615 警察節，提前於今( 13 )日上午舉辦第 40 屆警察節慶祝大會暨聯誼茶會，由縣長潘孟安主持，並表揚年度機關模範警察、全國刑事鑑識楷模、績優警勤區、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防人員、志工人員等資深績優人員計 100 多人，慰勉這群勞苦功高、協勤民力的人民保母。
潘孟安表示，藉著慶祝警察節大會，除嘉勉獎勵屏東縣政府警察局績效卓著的同仁，同時高度肯定警察同仁全面緝毒肅槍、守護民眾的勤奮及用心，並建議年底賄選查察工作可列入敘獎條件。此外，向中央積極爭取的「地方縣市公務員職等提升案」業經中央修法通過，希望給予警察同仁們更好的升遷管道，藉以延攬人才，提振工作士氣，讓員警能持續為屏東治安盡心盡力，共同為達成「安居樂業，幸福屏東」的目標而努力。
▲縣長潘孟安於會中頒獎表揚刑警大隊破獲史上最大宗製毒工廠。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）
屏東縣警局指出，刑警大隊偵查佐鄭傑允獲選偵破重大刑案有功人員，因破獲史上最大宗製毒工廠，成功防制毒品流入市面，堪為表率，獲選為偵破重大刑案有功人員；另東港分局小隊長陳宗閔亦偵破大宗製毒工廠，起獲安非他命成品逾160公斤，防止毒品危害國人健康，殊值表彰為績優人員。
▲鑑識官蕭大漢獲選為107年全國刑事鑑識楷模。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）
其中 96 年畢業現在刑大做鑑識官的蕭大漢，用專業儀器在現場勘查證物，用心挖掘蛛絲馬跡，接連破獲屏東重大命案，獲選為 107 年全國刑事鑑識楷模。外型有點像柯南，平時喜歡看日本推理動畫， CSI 的劇情就是蕭大漢的專業，他把世界著名刑事鑑定專家李昌鈺當偶像，希望透過工作能幫助受冤屈的人。