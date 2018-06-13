NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

慶祝警察節　潘孟安表揚模範警察嘉勉破案有功人員

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/13 17:48
▲縣長潘孟安於會中頒獎表揚年度機關模範警察。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）
▲縣長潘孟安於會中頒獎表揚年度機關模範警察。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）

屏東縣政府警察局慶祝 615 警察節，提前於今( 13 )日上午舉辦第 40 屆警察節慶祝大會暨聯誼茶會，由縣長潘孟安主持，並表揚年度機關模範警察、全國刑事鑑識楷模、績優警勤區、偵破重大刑案有功人員、績優義警、義交、民防人員、志工人員等資深績優人員計 100 多人，慰勉這群勞苦功高、協勤民力的人民保母。

潘孟安表示，藉著慶祝警察節大會，除嘉勉獎勵屏東縣政府警察局績效卓著的同仁，同時高度肯定警察同仁全面緝毒肅槍、守護民眾的勤奮及用心，並建議年底賄選查察工作可列入敘獎條件。此外，向中央積極爭取的「地方縣市公務員職等提升案」業經中央修法通過，希望給予警察同仁們更好的升遷管道，藉以延攬人才，提振工作士氣，讓員警能持續為屏東治安盡心盡力，共同為達成「安居樂業，幸福屏東」的目標而努力。


▲縣長潘孟安於會中頒獎表揚刑警大隊破獲史上最大宗製毒工廠。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）

屏東縣警局指出，刑警大隊偵查佐鄭傑允獲選偵破重大刑案有功人員，因破獲史上最大宗製毒工廠，成功防制毒品流入市面，堪為表率，獲選為偵破重大刑案有功人員；另東港分局小隊長陳宗閔亦偵破大宗製毒工廠，起獲安非他命成品逾160公斤，防止毒品危害國人健康，殊值表彰為績優人員。


▲鑑識官蕭大漢獲選為107年全國刑事鑑識楷模。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.13）

其中 96 年畢業現在刑大做鑑識官的蕭大漢，用專業儀器在現場勘查證物，用心挖掘蛛絲馬跡，接連破獲屏東重大命案，獲選為 107 年全國刑事鑑識楷模。外型有點像柯南，平時喜歡看日本推理動畫， CSI 的劇情就是蕭大漢的專業，他把世界著名刑事鑑定專家李昌鈺當偶像，希望透過工作能幫助受冤屈的人。
 

關鍵字警察節模範警察製毒工廠刑事鑑識
日本唯一台籍釀酒藏人　陳韋仁豪雨報到　加工處抗旱防汛二手準備

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan