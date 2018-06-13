政風處指吳音寧三項缺失　柯文哲：董事會處理

台北農產公司總經理吳音寧，遭告發送近 7 噸多蔬菜給家鄉團體，且另以 22 萬元業務推廣費，贊助特定團體摸彩、送洋酒，台北地檢署 13 日上午首度以「他字案」被告身分傳喚吳音寧到庭說明。就此同時，國民黨北市議員徐弘庭也指出 ，北市府政風處針對吳音寧贈菜一事進行調查，最新報告提出三點質疑吳音寧。

徐弘庭說，政風處的三點質疑，包括贈菜未主動聯絡其他民間團體、贈菜無要求提供相關單據、及贈送對象基於個人經驗及地緣關係等。

對此，台北市長柯文哲受訪時表示，自己沒有看過政風處的報告，今天才在討論，照理說北農是政府持有股份的公司，應該還是要由董事會治理，所以市長也沒有資格去看監察人的報告，董事會要自己處理。