政風處指吳音寧三項缺失　柯文哲：董事會處理

台北農產公司總經理吳音寧，遭告發送近 7 噸多蔬菜給家鄉團體，且另以 22 萬元業務推廣費，贊助特定團體摸彩、送洋酒，台北地檢署 13 日上午首度以「他字案」被告身分傳喚吳音寧到庭說明。就此同時，國民黨北市議員徐弘庭也指出 ，北市府政風處針對吳音寧贈菜一事進行調查，最新報告提出三點質疑吳音寧。
徐弘庭說，政風處的三點質疑，包括贈菜未主動聯絡其他民間團體、贈菜無要求提供相關單據、及贈送對象基於個人經驗及地緣關係等。
對此，台北市長柯文哲受訪時表示，自己沒有看過政風處的報告，今天才在討論，照理說北農是政府持有股份的公司，應該還是要由董事會治理，所以市長也沒有資格去看監察人的報告，董事會要自己處理。
針對政風處點出吳音寧有 3 項缺失，是否未來北農可能有未爆彈，柯文哲則說不曉得，反正北農要開臨時董事會，在這之前監察人把該調查的調查出來，在董事會澄清，當然調查結果要怎麼揭露，這要回到公司治理，由董事會自己決定。
對於議員先爆料政風處的報告，柯文哲說，這就是這個國家亂掉了。
政風處也發布聲明表示，針對徐弘庭議員所稱「北農案政風調查報告」，係政風處針對議員質詢台北農產運銷股份有限公司贈菜事件，配合協助市場處瞭解後，所函復議會之資料，與本次北農查帳情形無關。