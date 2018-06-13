NCC挺國產影視 擬延長外國節目不得冠名時段

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國家通訊傳播委員會力挺國內影視產業，將延長非本國自製節目不得接受冠名贊助的時段限制，並放寬兒童節目贊助來源，希望改善國內影視產業的困境、引入更多資金活水。
民眾觀看電視節目時，常常可看到本土自製節目的節目名稱旁有贊助商冠名；國家通訊傳播委員會（NCC）考量近年來台灣電視產業營收明顯衰退，若能有更多資金贊助，可望扶植國內影視產業、強化在地自製節目，因此在今天第807次委員會議通過修正廣播／電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法。
NCC副主委翁柏宗說明，此次修正有3大重點，一是延長非本國自製節目不得接受冠名贊助的時段限制，由原限制晚間20時至22時，延長至19時至23時，希望能扶持台灣影視自製節目成長。
第二、維持兒童節目不得接受冠名贊助，但放寬兒童節目贊助來源，不再僅限於過去的文教基金會或非營利組織才能贊助。不過翁柏宗表示，仍會對外徵詢衛生福利部及兒少團體等意見，以求審慎周延。
第三則是放寬節目廣告區分認定的規定，NCC官員舉例，若電視節目是A藝人的演唱會，依現行做法，演唱會節目進廣告後，第一個廣告不得是A藝人代言產品的廣告，須先有其他廣告進行區隔，不過按照修正方向，以此案例來看，未來不再需要以其他廣告進行區隔。
翁柏宗最後表示，3大方向已經照委員會議意見修正通過，後續依會內法制作業程序辦理預告事宜，將預告2個月聽取各界意見，也會召開公聽會，了解外界對冠名贊助政策的看法。（編輯：鄭雪文）1070613