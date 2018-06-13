NCC挺國產影視 擬延長外國節目不得冠名時段

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國家通訊傳播委員會力挺國內影視產業，將延長非本國自製節目不得接受冠名贊助的時段限制，並放寬兒童節目贊助來源，希望改善國內影視產業的困境、引入更多資金活水。

民眾觀看電視節目時，常常可看到本土自製節目的節目名稱旁有贊助商冠名；國家通訊傳播委員會（NCC）考量近年來台灣電視產業營收明顯衰退，若能有更多資金贊助，可望扶植國內影視產業、強化在地自製節目，因此在今天第807次委員會議通過修正廣播／電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法。

NCC副主委翁柏宗說明，此次修正有3大重點，一是延長非本國自製節目不得接受冠名贊助的時段限制，由原限制晚間20時至22時，延長至19時至23時，希望能扶持台灣影視自製節目成長。