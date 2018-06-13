NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

NCC挺國產影視 擬延長外國節目不得冠名時段

中央社2018/06/13 16:48
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北13日電）國家通訊傳播委員會力挺國內影視產業，將延長非本國自製節目不得接受冠名贊助的時段限制，並放寬兒童節目贊助來源，希望改善國內影視產業的困境、引入更多資金活水。

民眾觀看電視節目時，常常可看到本土自製節目的節目名稱旁有贊助商冠名；國家通訊傳播委員會（NCC）考量近年來台灣電視產業營收明顯衰退，若能有更多資金贊助，可望扶植國內影視產業、強化在地自製節目，因此在今天第807次委員會議通過修正廣播／電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助辦法。

NCC副主委翁柏宗說明，此次修正有3大重點，一是延長非本國自製節目不得接受冠名贊助的時段限制，由原限制晚間20時至22時，延長至19時至23時，希望能扶持台灣影視自製節目成長。

第二、維持兒童節目不得接受冠名贊助，但放寬兒童節目贊助來源，不再僅限於過去的文教基金會或非營利組織才能贊助。不過翁柏宗表示，仍會對外徵詢衛生福利部及兒少團體等意見，以求審慎周延。

第三則是放寬節目廣告區分認定的規定，NCC官員舉例，若電視節目是A藝人的演唱會，依現行做法，演唱會節目進廣告後，第一個廣告不得是A藝人代言產品的廣告，須先有其他廣告進行區隔，不過按照修正方向，以此案例來看，未來不再需要以其他廣告進行區隔。

翁柏宗最後表示，3大方向已經照委員會議意見修正通過，後續依會內法制作業程序辦理預告事宜，將預告2個月聽取各界意見，也會召開公聽會，了解外界對冠名贊助政策的看法。（編輯：鄭雪文）1070613

中興通訊狂跌41.56% ...南向報佳音 中鼎獲印度天然...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan