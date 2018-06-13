競選辦公室選定「小樹屋」　柯文哲：滿便宜的

據指出，「小樹屋」提供個人辦公桌出租，1 小時收費 50 元，但有 1 天 300 元、1 個月 3000 元的方案，會議室每小時收費 200 到 400 元不等，2 樓大型活動空間每小時收費 2500 元。簡單估算，柯團隊初期競選辦公室經費，若不含租借會議室部分，每月僅有 6000 元開銷。

台北市長柯文哲將選定位敦化北路 145 巷內的「小樹屋」共同工作空間（ Co-working space ），做為競選辦公室用途，對此，柯文哲 13 日表示，他連看都沒去看，但 Co-working space 的概念，他聽一聽覺得還不錯，可以按照需要去增加人數，需要幾個座位就訂幾個，而且還有公用會議室，一個座位三千塊，滿便宜的。

至於是否有竊聽風險？柯文哲則笑說，「我看租十個座位，其他大概全部是報社跟電視台去租的。」

此外，對於前新北市副市長侯友宜將妻子名下房產出租給文化大學作為學生宿舍，是否有不法？柯文哲表示，他上禮拜在議會質詢中第一次聽到，好像是 2008 年發的使用執照，因為不是在他任內所發的，所以都發局需要一點時間整理資料，看當年的公文怎麼寫的，怎麼核准，到底和現在法令合不合，他也跟都發局說該怎麼辦就怎麼辦。

媒體問到，是否在幫民進黨影響侯友宜的選情？柯文哲表示，這個就是怎麼做都不太對，通常遇到這種很困難的題目，就是「該怎麼做就怎麼做」。

對於夫人陳佩琪向三立求償 500 萬元，是否有把握會贏？柯文哲說，她也是滿硬的人，但老實說，他們常常被假新聞攻擊，包括黑衣人、競選收據，連議員黃向羣的哥哥也被當作辛旗，常常心裡面不高興就算了，但講到私領域的金錢，錢都是陳佩琪管的，這一塊她就很火大，他也沒辦法。