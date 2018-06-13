NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

南向報佳音 中鼎獲印度天然氣接收站工程

中央社2018/06/13 16:54
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘智義台北13日電）國內最大統包工程承攬商中鼎集團今天宣布，以豐富的天然氣接收站建廠經驗及實績，由中鼎攜手集團旗下中鼎印度公司，成功取得印度阿達尼集團天然氣接收站氣化設施專案。

中鼎集團表示，得以在激烈的競爭中脫穎而出，主要憑藉多年累積的價值工程能力，對本案提出廠區布置優化、建築材料最佳化，及施工工法優化等方案，在確保專案品質同時節省業主成本，終贏得首次合作的阿達尼集團（Adani）青睞，並因此成為印度天然氣接收站建廠市占率第一的統包工程承攬商。

中鼎說，本案位於印度東岸奧里薩省（Odisha）達姆拉（Dhamra）港，工期約3年，完工後年產500萬噸天然氣，除促進當地經濟發展，更可提供乾淨燃料予當地的煉油廠、肥料廠及工業使用，以及協助都市燃氣輸配管網的發展，達成印度政府的Green India政策。

中鼎指出，阿達尼集團為印度跨國企業，為印度前5大集團之一，多元化業務包括資源、物流、農業和能源部門，在印度有「港口之王」美譽，本案工程所在地，即為業主擁有10個經營權的港口之一。

中鼎長期深耕印度市場，自2008年起在當地成立中鼎印度公司，並陸續取得Petronet LNG Limited公司分別位於Kochi和Dahej的天然氣接收站建廠及擴廠工程，已在當地的石化、天然氣接收站及工業廠房等產業奠定穩固市場，並多次以優異的工程執行能力榮獲印度國家級獎項的肯定。

中鼎強調，本次取得天然氣接收站氣化設施專案，除了更加鞏固中鼎在印度市場的拓展，於專案執行過程中所需的器材設備，可望帶動台灣供應鏈前進印度市場，為台灣企業進軍印度開路，為政府南向政策再創佳績。（編輯：郭萍英）1070613

NCC挺國產影視 擬延長外...看好長遠市場 國際飯店品牌...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan