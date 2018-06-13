端午送愛心　中市國光里愛心媽媽包5千顆粽贈弱勢家庭

端午節來臨，台中市南區國光里今( 13 )日號召 40 餘位愛心媽媽，一起動手包粽子，上午共完成 3 千顆粽子；市議員邱素貞另自掏腰包加購兩千顆，共 5 千顆粽子，全部提供現場民眾品嚐外，也送給社區弱勢家庭，提前過端午。

國光里出動 40 餘位愛心媽媽，加入包粽行列，包括市議員邱素貞、國光社區發展協會總幹事陳雅惠、台中市婦女發展協會理事長黃淑紋等人都捲起衣袖，拿起粽葉，親手包粽子。一個上午共完成 3 千顆粽子，邱素貞另加購兩千顆，共 5 千顆粽子，除提供現場民眾品嚐外，也分送給 50 餘戶獨居老人等弱勢家庭，讓他們感受外界的愛心與關懷。



▲南區國光里包粽子送給社區弱勢家庭（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.13)

邱素貞指出，國光里包的粽子，自洗粽葉、洗米、備料等都是挑選最新鮮與在地食材，每顆貨真、料實、香 Q ，大家一起包，衛生和美味都看得到，一點都不馬虎。

有 10 幾年包粽子經驗的愛心媽媽徐秀枝說，她們 12 日就提前洗好粽葉， 13 日清晨 5 點開始洗尖糯米、 6 點半準備「炒料」， 8 點開始綁粽子，將兩片粽葉圈成小漏斗，再分別放入糯米、菜脯、香菇、蝦米、紅蔥頭、肉，以及少許調味料等，很快就包出一個有稜有角的粽子，讓人看了垂延欲滴。

首度參加包粽活動的林佩霓表示，過去每逢端午節，總能在外婆家聞到剛煮出來的竹葉肉粽香，但因外婆上了年紀，現在已聞不到那陣陣竹葉香氣，甚至街頭巷尾，也很少有人在綁肉粽，讓她更加懷念屬於「粽葉飄香」的季節。

如今，有機會參加國光里包粽子活動，透過長輩們的指導，不僅讓她享受親手製作的感動，也學到了關懷與分享，格外具有意義。