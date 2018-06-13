趣味宣導打造高人氣 桃機傳遞正確飛安知識

桃園國際機場公司總經理蕭登科受訪說，飛航安全是機場營運管理首要課題，為吸引更多民眾參與，日前首度結合網路知識小學堂有獎徵答方式，並舉行飛安大使票選活動，吸引2萬多名網友參與，更邀請知名網紅與飛安大使趣味互動，以生活化的方式傳達飛安知識。

桃機公司今天在機場第2航廈舉行「飛安宣導大會」，除趣味互動遊戲外，並提供珍珠奶茶、牛肉麵、滷肉飯、香菇燉雞湯等票選人氣餐點試吃，在與民眾輕鬆互動之餘，也提供正確飛安知識。

（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）桃園國際機場公司為宣導飛安觀念並推廣機場美食，以「飛航把關 出入平安」為主題，結合網路知識小學堂、飛安大使票選及網紅的趣味互動吸引網友參與，傳遞正確飛安知識。

蕭登科表示，今年的飛安大使選拔活動，先由各駐站單位推舉優秀同仁參加，經初審評選後，首度開放網路票選，最後由移民署國境事務大隊移民官路宗浩獲得第一名，這些飛安大使更將組成大使團，以正面親切的態度，提升整體服務品質。

蕭登科指出，桃園機場在國際評比中，取得最佳證照查驗第一名，最佳用餐評比第2名，最佳服務人員第3名，但飛航安全不只是機場單位的責任，更是每位旅客都需具備的常識，桃機公司希望藉由與不同的活動，吸引更多年輕族群參與，在學習飛安知識之餘，也可加快旅客通關速度。（編輯：梁君棣）1070613