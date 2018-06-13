真實版星際異攻隊「火箭浣熊」　攀爬大廈兩天意外成網

在美國明尼蘇達州，一隻攀爬在摩天大樓外的浣熊意外成為超級網紅，直到現在都有許多民眾，疾呼政府快派出人員拯救還在攀爬的牠，twitter上更刮起（#MPRraccoon）的風潮，大家紛紛轉播起這隻蜘蛛浣熊，也希望牠能平安的抵達地面。

這隻猶如蜘蛛人上身的浣熊從12日早上，就引起了圍觀者的注意，原來牠從11日就開始蜘蛛浣熊的攀爬之旅。一開始牠出現在城市廣場大樓窗台下凹陷位置，休息了好長一段時間，而大樓的維修工人原本試圖在屋頂上拯救牠，誰知不領情的牠，竟逃到隔壁僅兩層樓的建築，緊接著爬上瑞士銀行大廈20層，人們聚集在銀行大樓的一樓，看著牠爬上爬下的身影，擔心牠似乎已有兩天沒有進食，又害怕牠會從牆面下掉落，這起蜘蛛浣熊的旋風，竟讓許多人在twitter上接力式的播報起浣熊的近況。