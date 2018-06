真實版星際異攻隊「火箭浣熊」　攀爬大廈兩天意外成網

而明尼蘇達州公共廣播電台,作為第一個注意浣熊的媒體,不僅持續追蹤著浣熊的動態,更引發#mprraccoon的風潮,直到台灣時間下午三點四十分,這隻調皮的浣熊終於抵達瑞士銀行大廈的屋頂,也讓擔心牠的人們終於放下心來,網友更紛以「哭了!這隻浣熊實在太神了!」、「牠也許不是我們想像中的英雄;但絕對是我們現在需要的英雄」、「站上世界的頂端」,來形容這隻已經掛在牆上超過兩天半的超級浣熊。

許多民眾曾打致電給明尼蘇達州的野生動物康復中心,和聖保羅市的動物中心尋求幫助,但因為浣熊為野生動物,實際上人類的高空救援也許會造成雙方的傷害,浣熊也未必領情,所以當地動物救援組織已在大廈頂樓設好陷阱,而目前小浣熊也成功爬至屋頂,相信很快就會安全將牠帶回安置,這起蜘蛛浣熊旋風也終於平安落幕。

The #mprraccoon just made it to the roof! Video courtesy @DPet_KARE11News pic.twitter.com/Wb5xPsANZh

— Tim Nelson (@timnelson_mpr) 2018年6月13日