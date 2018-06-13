NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
新奇

真實版星際異攻隊「火箭浣熊」　攀爬大廈兩天意外成網

寵毛網2018/06/13 17:11
真實版星際異攻隊「火箭浣熊」　攀爬大廈兩天意外成網紅（圖／寵毛網）
真實版星際異攻隊「火箭浣熊」　攀爬大廈兩天意外成網紅（圖／寵毛網）

在美國明尼蘇達州，一隻攀爬在摩天大樓外的浣熊意外成為超級網紅，直到現在都有許多民眾，疾呼政府快派出人員拯救還在攀爬的牠，twitter上更刮起（#MPRraccoon）的風潮，大家紛紛轉播起這隻蜘蛛浣熊，也希望牠能平安的抵達地面。

浣熊一開始出現在城市廣場大樓牆壁上凹陷位置。

浣熊一開始出現在城市廣場大樓牆壁窗台下凹陷位置。（圖／翻攝自mprnews）

這隻猶如蜘蛛人上身的浣熊從12日早上，就引起了圍觀者的注意，原來牠從11日就開始蜘蛛浣熊的攀爬之旅。一開始牠出現在城市廣場大樓窗台下凹陷位置，休息了好長一段時間，而大樓的維修工人原本試圖在屋頂上拯救牠，誰知不領情的牠，竟逃到隔壁僅兩層樓的建築，緊接著爬上瑞士銀行大廈20層，人們聚集在銀行大樓的一樓，看著牠爬上爬下的身影，擔心牠似乎已有兩天沒有進食，又害怕牠會從牆面下掉落，這起蜘蛛浣熊的旋風，竟讓許多人在twitter上接力式的播報起浣熊的近況。

蜘蛛浣熊在攀爬時，讓大廈裡的民眾都捏了把冷汗。

蜘蛛浣熊在攀爬時，讓大廈裡的民眾都捏了把冷汗。（圖／翻攝twitter@Johnson88Ben）

可愛的蜘蛛浣熊曾經停留在21層樓的窗戶旁，被樓層住戶給拍攝下來報告近況。

可愛的蜘蛛浣熊曾經停留在21層樓的窗戶旁，被樓層住戶給拍攝下來報告近況。圖翻攝自twitter@donnelly_law）

囂張的牠似乎還在窗台處打盹了一會兒。

囂張的牠似乎還在窗台處打盹了一會兒。（圖／翻攝自twitter@donnelly_law）

浣熊所處的位置實際上非常的驚悚，也難怪會在網路上引起熱議。

浣熊所處的位置實際上非常的驚悚，也難怪會在網路上引起熱議。（圖／翻攝自/timnelson_mpr）

紅圈處就是調皮的蜘蛛浣熊正在攀爬。

紅圈處就是調皮的蜘蛛浣熊正在攀爬。（圖／翻攝自twitter@timnelson_mpr）

而明尼蘇達州公共廣播電台，作為第一個注意浣熊的媒體，不僅持續追蹤著浣熊的動態，更引發#mprraccoon的風潮，直到台灣時間下午三點四十分，這隻調皮的浣熊終於抵達瑞士銀行大廈的屋頂，也讓擔心牠的人們終於放下心來，網友更紛以「哭了！這隻浣熊實在太神了！」、「牠也許不是我們想像中的英雄；但絕對是我們現在需要的英雄」、「站上世界的頂端」，來形容這隻已經掛在牆上超過兩天半的超級浣熊。

大廈外面更充滿聲援浣熊的民眾，更有人帶著浣熊玩偶到現場。

大廈外面充滿聲援浣熊的民眾，更有人帶著浣熊玩偶到現場。（圖／翻攝自mprnews.org）

直到凌晨三點多，浣熊都持續攀爬中，下面更有民眾和媒體持續關心牠。（圖／翻攝自mprnews.org）

直到凌晨三點多，浣熊都持續攀爬中，下面更有民眾和媒體持續關心牠。（圖／翻攝自mprnews.org）

許多民眾曾打致電給明尼蘇達州的野生動物康復中心，和聖保羅市的動物中心尋求幫助，但因為浣熊為野生動物，實際上人類的高空救援也許會造成雙方的傷害，浣熊也未必領情，所以當地動物救援組織已在大廈頂樓設好陷阱，而目前小浣熊也成功爬至屋頂，相信很快就會安全將牠帶回安置，這起蜘蛛浣熊旋風也終於平安落幕。

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字mprraccoon星際異攻隊浣熊火箭浣熊蜘蛛人
妻爭吵中揪「床上輸贏」　他秒答應街貓超怕人哈氣威嚇樣樣來　...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan