真實版星際異攻隊「火箭浣熊」　攀爬大廈兩天意外成網

在美國明尼蘇達州，一隻攀爬在摩天大樓外的浣熊意外成為超級網紅，直到現在都有許多民眾，疾呼政府快派出人員拯救還在攀爬的牠，twitter上更刮起（#MPRraccoon）的風潮，大家紛紛轉播起這隻蜘蛛浣熊，也希望牠能平安的抵達地面。
這隻猶如蜘蛛人上身的浣熊從12日早上，就引起了圍觀者的注意，原來牠從11日就開始蜘蛛浣熊的攀爬之旅。一開始牠出現在城市廣場大樓窗台下凹陷位置，休息了好長一段時間，而大樓的維修工人原本試圖在屋頂上拯救牠，誰知不領情的牠，竟逃到隔壁僅兩層樓的建築，緊接著爬上瑞士銀行大廈20層，人們聚集在銀行大樓的一樓，看著牠爬上爬下的身影，擔心牠似乎已有兩天沒有進食，又害怕牠會從牆面下掉落，這起蜘蛛浣熊的旋風，竟讓許多人在twitter上接力式的播報起浣熊的近況。
而明尼蘇達州公共廣播電台，作為第一個注意浣熊的媒體，不僅持續追蹤著浣熊的動態，更引發#mprraccoon的風潮，直到台灣時間下午三點四十分，這隻調皮的浣熊終於抵達瑞士銀行大廈的屋頂，也讓擔心牠的人們終於放下心來，網友更紛以「哭了！這隻浣熊實在太神了！」、「牠也許不是我們想像中的英雄；但絕對是我們現在需要的英雄」、「站上世界的頂端」，來形容這隻已經掛在牆上超過兩天半的超級浣熊。
許多民眾曾打致電給明尼蘇達州的野生動物康復中心，和聖保羅市的動物中心尋求幫助，但因為浣熊為野生動物，實際上人類的高空救援也許會造成雙方的傷害，浣熊也未必領情，所以當地動物救援組織已在大廈頂樓設好陷阱，而目前小浣熊也成功爬至屋頂，相信很快就會安全將牠帶回安置，這起蜘蛛浣熊旋風也終於平安落幕。
The #mprraccoon just made it to the roof! Video courtesy @DPet_KARE11News pic.twitter.com/Wb5xPsANZh
— Tim Nelson (@timnelson_mpr) 2018年6月13日
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