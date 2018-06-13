新航酷航網站矮化台灣 駐星代表處嚴正抗議

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）駐星代表梁國新今天指出，新加坡航空與酷航受到中國壓力，把台灣的名稱擅自更改為中國台灣，這讓台灣非常失望。駐星代表處已向新航與酷航表達嚴正抗議，並要求盡速更正。
新航（Singapore Airlines）官網上，「國家／地區」選項中，台灣被標為「中國台灣」（Taiwan,China）；酷航（Scoot）網站上，選擇出發地與目的地的選項中，台灣也被稱為「中國台灣」（Taiwan,China）。
梁國新告訴中央社記者，去年新加坡訪台人次達到42萬5000人，台灣人民赴星旅遊也超過40萬人次，國人大多利用新航或酷航經常往返台灣與新加坡，當他們進入官方網站訂票系統，在「國家／地區」選項中，看到台灣被加註中國，這在第一時間會造成心理上很大的傷害。
梁國新指出，台灣在政治上並不屬於中國管轄，兩岸分治是一個事實。新航與酷航屈服中國壓力，擅自更改台灣名稱，「這沒有理由的正當性」。
梁國新認為，對於諸多消費者來說，這是情感上的傷害，更可能造成很大的反感。
外交部發言人李憲章昨天表示，中國當局在國際間一再對台無理蠻橫打壓，「不僅無法改變此一客觀事實，反而益增台灣人民反感，嚴重傷害兩岸關係」。（編輯：高照芬）1070613