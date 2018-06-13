新航酷航網站矮化台灣 駐星代表處嚴正抗議

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）駐星代表梁國新今天指出，新加坡航空與酷航受到中國壓力，把台灣的名稱擅自更改為中國台灣，這讓台灣非常失望。駐星代表處已向新航與酷航表達嚴正抗議，並要求盡速更正。

新航（Singapore Airlines）官網上，「國家／地區」選項中，台灣被標為「中國台灣」（Taiwan,China）；酷航（Scoot）網站上，選擇出發地與目的地的選項中，台灣也被稱為「中國台灣」（Taiwan,China）。

梁國新告訴中央社記者，去年新加坡訪台人次達到42萬5000人，台灣人民赴星旅遊也超過40萬人次，國人大多利用新航或酷航經常往返台灣與新加坡，當他們進入官方網站訂票系統，在「國家／地區」選項中，看到台灣被加註中國，這在第一時間會造成心理上很大的傷害。