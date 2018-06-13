NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

北市大型活動安管新制 違者最高罰10萬

中央社2018/06/13 17:05
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市消防局今天表示，「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」11月24日上路，未來北市大型群聚活動須檢具活動安全及交通維護計畫，違者最高可處新台幣10萬元罰鍰。

消防局今天發布新聞稿指出，台北市議會去年12月22日審議通過「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，經函送行政院核定後，於今年5月24日公布，預計6個月後於同年11月24日實施。

「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」條文共15條，消防局說，未來在台北市辦理大型群聚活動要申請安全管理等，都須依上述條例辦理，透過強化安全管理以降低大型群聚活動發生災害的可能性。

消防局說明，未來依規定，每場北市活動聚集人數估超過1000人，且持續2小時以上者，像是體育活動、演唱會、博覽會及燈會等商業活動，都需依上述自治條例第4條，檢附相關文件向台北市政府申請許可。

消防局火災預防科科長陳政維告訴中央社記者，北市府審查機關共計8個，審查項目包括活動交通、消防、衛生及環保等，舉辦活動者可向各主管機關遞件申請，但若像是私人商業單位則可向消防局申請。

此外，依自治條例第3條第3項規定，消防局表示，在原核准建築物用途內使用，應依相關法令執行不適用本自治條例外，北市民俗遶境、大型宗教慶典或依類似活動標準作業程序規定辦理的活動，以及婚喪禮、國家慶典、選舉活動等都可排除。

消防局提醒，未來符合規定者，卻沒有在期限內向北市府申請許可，可處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

同時，活動前投保足額公共意外險，也須於期限內將證明文件一併檢附，違者將處1萬元以上5萬元以下罰鍰；活動中也需配合相關單位稽查，規避、妨礙或拒絕者，將處1萬元以上3萬元以下罰鍰，必要時可要求主辦單位中止活動。（編輯：李亨山）1070613

趣味宣導打造高人氣 桃機傳...新航酷航網站矮化台灣 駐...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan