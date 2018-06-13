日本腦炎流行季　做好個人防護

衛生局指出，依衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今( 2018 )年截至 6 月 10 日，全國日本腦炎個案共 12 例，其中台中市 1 例為 17 歲女性，就學地及住家附近都有水稻田及禽舍等高風險場域，於 5 月 19 日發病後就醫，已於 5 月 30 日康復出院。為防範疫情發生，衛生局已持續動員防疫人員前往個案活動環境周邊進行捕蚊燈懸掛及病媒蚊誘捕等防治措施。

日本腦炎病例集中於 5 至 10 月發生，高峰期通常出現在 6 至 7 月，現正值日本腦炎流行季，台中市政府衛生局提醒民眾加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬，亦可接種日本腦炎疫苗，有效降低感染風險。

衛生局長呂宗學表示，一般人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。籲請醫師於診治病患時，如發現有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等疑似腦炎病例，應儘速通報，以掌握診療時機，並使防疫人員能儘快進行疫情調查及防治作為。

衛生局說，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；若無法避免，應著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。台中市近5年於后里、石岡、太平、南屯及北屯區僅有1至2例零星個案發生，請民眾做好個人防護，無需太過恐慌。

另外，尚未完成疫苗接種、滿15個月以上嬰幼兒，請照顧者儘速帶往轄區衛生所或合約院所完成接種；成人如住家或工作場所鄰近豬舍、禽舍或水稻田等高風險環境且擔心有感染之虞者，可前往台中市旅遊醫學門診自費接種，有效降低感染風險。