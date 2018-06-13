廣編／正確使用PAKKA管理考勤　跟勞檢員說掰掰

近日，勞動部宣示勞檢為落實法遵之必要手段，並將大幅提高勞檢密度至全年６萬場次，創下歷年新高；同時，勞動部並擬針對違反「勞基法」工資、工時相關規定之雇主，再次推動修法上調行政罰罰鍰，面對政府推動落實照顧勞工權益的鐵腕決心，勢必引發企業人資管理複雜度的提升及管理成本的增加，ipapago團隊察覺到中小企業主經營管理痛點，力推PAKKA帕卡人臉考勤系統，運用AI人臉辨識技術及相關自動化試算等功能，率先協助中小企業人資考勤管理系統提升至企業4.0層次，協助企業大幅提升考勤管理精確度，且透過自動化管理功能來大幅降低人資管理成本，徹底讓公司完全符合法令規定，跟勞檢員說拜拜！

透過PAKKA帕卡人臉考勤系統，精準掌握員工確實出勤狀態，避免傳統打卡鐘或感應識別卡等易發生代打卡等情事；就法規風險面考量，確保員工出勤紀錄能完全依據勞基法相關規範精確的記錄到分鐘為單位，同時將考勤記錄以數位化方式永久儲存，讓企業對於員工考勤管理大幅朝向『精確』的層次邁進。

PAKKA帕卡人臉考勤系統免除員工上班需帶識別卡等拘束，讓員工上班出勤不再卡卡！系統介面採用直覺式操作流程，企業完全不須安排員工另行學習操作流程即可輕易上手！輔以全數位化資料系統，自動計算工時及出缺勤資料，甚至面對勞基法相關法規修正時，系統平台亦可自動調整相關計算公式，使企業不再費心在考勤薪資等數據的統計及計算上，讓員工及人資管理同享『便捷』優勢。

PAKKA帕卡人臉考勤系統毋須任何耗材，亦無須任何儲存打卡記錄資料的實體空間，需要任何資訊只要滑鼠一鍵輕鬆搞定，大幅樽節企業支付考勤所需耗材、儲存、調閱等經濟上成本，且每位員工每日只需花費不到新台幣１元的價格即可享用最精確、超便捷的科技考勤管理方案，絕對是嫻熟成本控管的企業主最佳選擇方案！