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榮科上市前競拍今開標 得標均價每股28.46元

鉅亨網2018/06/13 17:17
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李長榮集團旗銅箔廠榮科 (4989-TW) 初次上市股票承銷案競拍完成開標，榮科表示，本次參與投標的合格標單共 1525 筆，得標筆數 413 筆，今 (13) 日上午已於證交所完成開標作業，得標加權平均價為每股 28.46 元，公開申購承銷價為 24.8 元。

榮科的初次上市股票承銷案，係採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理。

榮科辦理競價拍賣股數總計 9421 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價 27.8 元，最高得標價 31.9 元，計算得標加權平均價為 28.46 元。

榮科的初次上市公開申購股數 4055 張，將於 6 月 15 日至 20 日為期 3 天的申購日，6 月 22 日將公開抽籤。

榮科與金居 (8358-TW) 屬於同一類股，去年營收 37.74 億元，依產品應用端來看，比重最高是汽車應用 30%，光電板 14%，NB 板 13%，HDI 板占 13%，伺服器板占 12%，手機板占 12%，消費性電子占 6%。

榮科總經理陳銘樹強調，榮科看好汽車板高成長性，今年預計全年汽車應用營收比重將提升到 35%，下半年業績也因旺季而走強，榮科去年稅後純益 5.99 億元，年增 47.25%，每股純益 4.28 元，董事會已決議對去年盈餘每股擬配發 3.5 元現金股利。榮科董事會預計 6 月 27 日召開股東會。

榮科主要產品為高良率利基型銅箔，每月產量 1000 噸，去年銷售量約 1.1 萬噸，銷售應用電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他並應用於 PCB 上游銅箔基板生產；該公司今年並將以生產去瓶頸他方式小幅擴張產能。

榮科今年首季營收 8.87 億元，毛利率 19.02%，季減 1.31 個百分點，年減 12.83%，稅後純益 9893 萬元，季減 21.65%，年減 54.88%，每股純益為 0.71 元。

榮科在興櫃的最新成交價為 32.9 元。

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