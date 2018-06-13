榮科上市前競拍今開標 得標均價每股28.46元

李長榮集團旗銅箔廠榮科 (4989-TW) 初次上市股票承銷案競拍完成開標，榮科表示，本次參與投標的合格標單共 1525 筆，得標筆數 413 筆，今 (13) 日上午已於證交所完成開標作業，得標加權平均價為每股 28.46 元，公開申購承銷價為 24.8 元。

榮科的初次上市股票承銷案，係採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理。

榮科辦理競價拍賣股數總計 9421 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標得最低得標價 27.8 元，最高得標價 31.9 元，計算得標加權平均價為 28.46 元。