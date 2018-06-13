半導體60年 台積電總裁魏哲家：半導體未來無所不能

科技部長陳良基今 (13) 日宣布啟動半導體 60 年活動，產業大咖雲集，台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家強調，台灣半導體產業在全球半導體產業鏈中締造「製造第一、封裝測試第一、IC 設計舉足輕重」的產業地位，未來在人工智慧 (AI)、5G 時代下，半導體產業的發展將會從無所不在，變成無所不能。

魏哲家指出，現在每個人幾乎都有智慧手機，甚至有人是不只 1 支手機，還有平板電腦等各種行動裝置，這些裝置都需要半導體，在科技社會中，半導體將會改變人們的生活。

他表示，隨著半導體快速發展，已從 PC 時代進入手機時代，未來將變成物聯網時代，未來電子產品中的核心技術就是半導體，可以數據分析、應用，讓生活更方便、健康，尤其是在 AI 及 5G 的時代來臨下，半導體將從過去無所不在，變成未無所不能。