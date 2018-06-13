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半導體60年 台積電總裁魏哲家：半導體未來無所不能

鉅亨網2018/06/13 17:16
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科技部長陳良基今 (13) 日宣布啟動半導體 60 年活動，產業大咖雲集，台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家強調，台灣半導體產業在全球半導體產業鏈中締造「製造第一、封裝測試第一、IC 設計舉足輕重」的產業地位，未來在人工智慧 (AI)、5G 時代下，半導體產業的發展將會從無所不在，變成無所不能。

魏哲家指出，現在每個人幾乎都有智慧手機，甚至有人是不只 1 支手機，還有平板電腦等各種行動裝置，這些裝置都需要半導體，在科技社會中，半導體將會改變人們的生活。

他表示，隨著半導體快速發展，已從 PC 時代進入手機時代，未來將變成物聯網時代，未來電子產品中的核心技術就是半導體，可以數據分析、應用，讓生活更方便、健康，尤其是在 AI 及 5G 的時代來臨下，半導體將從過去無所不在，變成未無所不能。

魏哲家認為，台灣半導體產業要維持過去在 IC 界舉足輕重的地位，產業上下游及產官學合作缺一不可，包括製造設計、封裝測試及產官學研都要更努力合作，他強調，半導體產業的發展潛力無極限，將是科技產業的基礎，未來希望很快看到台灣以半導體為基礎，帶動其他產業一起向前發展。

科技部今日舉辦「IC 60 – I See the Future」系列活動啟動記者會，部長陳良基主持，除了台積電總裁魏哲家之外、鈺創董事長盧超群、和碩董事長童子賢、聯發科副董事長謝清江都到場，陳良基強調，半導體是台灣鎮國之寶，要讓更多國人認識及支持這個重要資產，他更透露，9 月 5 日的 IC60 大師論壇將邀請張忠謀主講。

陳良基指出，如果大家看台灣發展半導體的歷史，把當時美國覺得比較沒有競爭力的技術，翻轉變成全世界領先最重要的技術，這段歷史台灣台灣人應該要記得；他說，台灣半導體產值逾 2 兆元，加上資通訊產業占台灣 GDP 一半，是台灣相當珍貴且重要的資產。

陳良基表示，積體電路是改變人類生活的重要發明，但她的出生和後來發展非常曲折而神奇，他引用張忠謀自傳中的一段話「一件驚天動地的大事在我眼前默默發生」來形容，台灣也因政府引導，一路走來仰賴許多科學家、技術人員努力及成果累積，讓 IC 產業成為台灣之光。

陳良基期許，透過 IC60 一系列的活動，希望國人更深入了解 IC 發明是如何翻轉對世界的想像，及台灣如果善用 IC 改變全世界，鼓勵年輕學子一同投入科研，用科技創造未來。

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