NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈喜樂志工隊包愛心粽　傳遞幸福、愛陸生共諜案　無現役軍人被吸收8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈M17暫緩IPO〉黃立成怒罵承銷商 可能轉往日本

鉅亨網2018/06/13 17:16
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (13) 日宣布獲得新一輪投資者的 3500 萬美元私人融資，並將暫緩原定於紐約證交所 (NYSE) 上市的計畫，17 Media 創辦人黃立成也在臉書 (Facebook) 上大罵 2 家承銷券商，市場傳言指出，M17 在暫緩在美 IPO 後，可能轉往日本或香港上市。

M17 集團原先預計美國時間 6 月 6 日在紐約證交所掛牌上市，成為近年來首家赴美掛牌的台灣新創公司，首次公開發行 751.1 萬股美國存託股票 (ADS)，定價為每股 8 美元，預計將募資 6010 萬美元 (約新台幣 18 億元)。

不過，M17 在 6 日掛牌上市後，還未完成任何交易，就傳出因承銷商與投資人對匯款銀行帳戶間有誤解，使 IPO 程序出現瑕疵，原先預計美國時間 12 日重新恢復交易，但也沒有開盤，等於至今仍未完成任何一筆成交紀錄。

M17 今日下午發布聲明表示，由於特定 IPO 投資者結算美國存託股票 (ADSs) 的相關問題，決定暫緩在紐約證券交易所上市的計畫，且已有新一輪投資者加入私人融資，將挹注 3500 萬美元資金，支持營運與業務成長，並拓展至日本與其他區域性市場。

然而，掛牌上市始終是 17 Media 創辦人黃立成的夢想，市場傳言指出，M17 決定暫緩在紐約證交所的 IPO 計畫，並可能轉往日本或香港上市。

而在 M17 對外發布聲明前夕，黃立成也在臉書上大表不悅，他表示，紐約證交所存在超過 200 年、上市公司數量超過 2000 家，卻只有 1 家公司上市與延遲情況發生在同一天，並在語末使用主題標籤 (hashtag)，以英文粗話批評花旗銀行與德意志銀行 2 家承銷商。

M17 目前估值約 3.7 億元，市場包括台灣、日本、南韓、新加坡與香港等已開發亞洲區域，旗下品牌包括 17 Media、Paktor 拍拖、Goodnight App、Machi-Esports、DOWN、由你娛樂、巔瘋娛樂等，其中，17 Media 為目前台灣第一、日本第二大的直播平台。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字紐約證交所上市香港mediaipo新創直播17mediam17日本融資資金headline
〈M17暫緩IPO〉不在紐...半導體60年 台積電總裁魏...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan