〈M17暫緩IPO〉黃立成怒罵承銷商 可能轉往日本

M17 集團原先預計美國時間 6 月 6 日在紐約證交所掛牌上市，成為近年來首家赴美掛牌的台灣新創公司，首次公開發行 751.1 萬股美國存託股票 (ADS)，定價為每股 8 美元，預計將募資 6010 萬美元 (約新台幣 18 億元)。

直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (13) 日宣布獲得新一輪投資者的 3500 萬美元私人融資，並將暫緩原定於紐約證交所 (NYSE) 上市的計畫，17 Media 創辦人黃立成也在臉書 (Facebook) 上大罵 2 家承銷券商，市場傳言指出，M17 在暫緩在美 IPO 後，可能轉往日本或香港上市。

不過，M17 在 6 日掛牌上市後，還未完成任何交易，就傳出因承銷商與投資人對匯款銀行帳戶間有誤解，使 IPO 程序出現瑕疵，原先預計美國時間 12 日重新恢復交易，但也沒有開盤，等於至今仍未完成任何一筆成交紀錄。

M17 今日下午發布聲明表示，由於特定 IPO 投資者結算美國存託股票 (ADSs) 的相關問題，決定暫緩在紐約證券交易所上市的計畫，且已有新一輪投資者加入私人融資，將挹注 3500 萬美元資金，支持營運與業務成長，並拓展至日本與其他區域性市場。

然而，掛牌上市始終是 17 Media 創辦人黃立成的夢想，市場傳言指出，M17 決定暫緩在紐約證交所的 IPO 計畫，並可能轉往日本或香港上市。

而在 M17 對外發布聲明前夕，黃立成也在臉書上大表不悅，他表示，紐約證交所存在超過 200 年、上市公司數量超過 2000 家，卻只有 1 家公司上市與延遲情況發生在同一天，並在語末使用主題標籤 (hashtag)，以英文粗話批評花旗銀行與德意志銀行 2 家承銷商。

M17 目前估值約 3.7 億元，市場包括台灣、日本、南韓、新加坡與香港等已開發亞洲區域，旗下品牌包括 17 Media、Paktor 拍拖、Goodnight App、Machi-Esports、DOWN、由你娛樂、巔瘋娛樂等，其中，17 Media 為目前台灣第一、日本第二大的直播平台。