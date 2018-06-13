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〈M17暫緩IPO〉不在紐約證交所掛牌了 但獲私人

鉅亨網2018/06/13 17:15
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直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (13) 日宣布，已獲得新一輪投資者的 3500 萬美元私人融資，並將暫緩原定於紐約證交所 (NYSE) 上市的計畫，該資金將支持業務與營運持續成長，並拓展業務至日本與其他區域性市場。

M17 集團原先預計 6 月 7 日在紐約證交所掛牌上市，成為近年來首家赴美掛牌的台灣新創公司，不過，M17 集團表示，由於特定 IPO 投資者結算美國存託股票 (ADSs) 的相關問題，使集團決定暫緩在紐約證券交易所上市的計畫，在與多方協調的同時，認爲繼續以非公開發行的模式營運公司，符合股東、員工與其他利害關係人當前的最佳利益。

而除原有的 Infinity Venture Partners、Majuven、Convergence 和 Global Grand Capital 等現有投資者外，M17 集團表示，已有新一輪投資者加入私人融資，將挹注 3500 萬美元資金，支持營運與業務持續成長，並拓展至日本與其他區域性市場。

M17 集團強調，新一輪資金進駐，讓公司可繼續擁有作為非公開發行公司在營運上的充分靈活與彈性，繼續推升在已開發亞洲區域的業務成長。

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美國能源情報署下修明年全球...〈M17暫緩IPO〉黃立成...

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