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中央社

僱用安定措施遭疑啟動門檻高 勞動部：不宜取消

中央社2018/06/13 17:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北13日電）立委鍾孔炤今天說，法令設有僱用安定措施，卻因啟動門檻高從未實施；勞動部說，非常時期會啟動措施，透過薪資補貼鼓勵勞資協力渡過，避免大量失業，不宜取消啟動指標。

民主進步黨立法委員鍾孔炤、尤美女及台灣勞工陣線今天在立法院舉行「僱用安定措施的虛與實：遙不可及的僱用安定政策」公聽會。

就業保險促進就業實施辦法中，設有僱用安定措施的薪資補貼，是參酌其他國家相關制度，為避免雇主在經濟不景氣大量裁員的情形，鼓勵勞雇雙方相互協商，調整因應所面臨的經濟衰退，經勞資協商採取縮短工時及調整薪資方式，以避免雇主大量裁減員工。

中央主管機關啟動「僱用安定措施」的時機，是當經濟不景氣時，指標為就業保險失業率（每月領取失業給付人數占該人數加上每月底被保險人人數的比率）連續3個月達2.2%，且連續3個月期間，主計處人力資源調查的失業率持續升高的情形下辦理。

鍾孔炤說，「僱用安定措施」實施辦法就訂在那，但還沒有實施過，因為門檻很高，是否要重新檢討，未來全球化之後，政府要有相對應的政策；如果過去的政策是錯的，現在做改變，「何嘗不可？」

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，制度中設有「簡單又嚴格」的門檻，換算後總體失業率就算達到7%，都還不容易啟動；當社會有需求，無法啟動這種積極性的保護措施，在景氣波動時，卻不能讓勞工免於恐懼，政府應該更積極作為。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌說，民國99年訂定規定後，外界認為啟動門檻太嚴格，希望勞動部再考量；勞動部在105年到106年間，開過3次專家諮詢會議，認為啟動指標應考量國情，若要參考德國短工津貼制度，還需制定雇主解僱要件的具體操作方式，及結合相關部會進行個案檢查，「實務操作上頗具難度」。

陳世昌說，在一般時期失業率沒那麼高，若個別企業因應景氣變化及營運所需，與員工協商減少工時者，勞動部會協助勞工利用這段期間參加職業訓練，充實個人工作技能，並提供訓練津貼，以維持勞工基本生活；非常時期則會啟用僱用安定措施，避免大量失業。

國家發展委員會專門委員賀麗娟表示，政府相關部會將致力發展經濟與產業，創造良好就業環境，持續掌握勞動市場趨勢，積極推動相關就業安全措施，以多元管道促進國民就業、保障就業權益，維持僱用安定。（編輯：溫貴香）1070613

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