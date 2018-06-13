防致災性豪雨 雲高啟動防災部署

（中央社記者江俊亮、王淑芬13日綜合報導）為防範致災性豪雨，雲林縣政府今天啟動防災應變機制，高雄市水情中心三級開設，代理市長許立明要求各單位加強戒備，破堤處要有機具備援，避免出現防汛缺口。

根據中央氣象局預報，今年首波梅雨滯留鋒面加上西南氣流，將自下午起影響台灣，全台恐降下豪雨，且可能持續到下週二。

雲林縣政府發布新聞表示，縣內所有水利設施已完成巡檢盤點，並洽水利署調借移動式抽水機，預先部署在易淹水地區，也請民眾不可掉以輕心。

縣長李進勇說，已指示所屬單位，務必與各鄉鎮市公所及社福機構保持聯繫，在達到二級淹水警戒時，所有撤離預備工作應安排就緒；當一級淹水警戒啟動時，應隨即撤離。